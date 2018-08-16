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    Президент «Наполи»: «Болельщики хотят, чтобы я тратил миллионы на трансферы. Но сами покупают поддельные футболки»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что не боится критики со стороны болельщиков из-за отсутствия у клуба больших приобретений.

    «Если болельщики хотят критиковать меня за то, что «Наполи» не приобрел футболистов, которых они хотели, пускай.

    Они хотят, чтобы я тратил на трансферы миллионы, но сами при этом покупают поддельные футболки», – сказал Де Лаурентис.

    На данный момент в это трансферное окно «Наполи» в общей сложности заплатил за переходы футболистов 71 миллион евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    16.08.2018 16:55
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 08:03

      В чем то он прав.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 20:22

      болельщики ему могут еще припомнить такие слова)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 16 августа 2018, 19:20

      де Лаурентис за словом в карман никогда не лез.но такими высказываниями можно серьезно настроить себя против своих же очень горячих болельщиков.

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 16 августа 2018, 18:30

      Убейте всех китайцев и не будет подделок

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > омск55 16 августа 2018, 22:17

      Ему жизни не хватит убить всех китайцев..)

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 16 августа 2018, 17:48

      Так же можно и про наших сказать, хотят чтоб клубы не разорялись и получали денежку, покупали хороших игроков, но при этом 2000 за канал не хотят платить

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > кузнецов артем 16 августа 2018, 18:30

      потому что канал говно с кучей косяков, а футболки только у клуба беру. В целом Лаурентис прав.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Diesel133 16 августа 2018, 18:40

      Какая куча косяков если там покажут все матчи сезона ? Если вам программы которые там есть кроме матчей не нравятся, так это не основной контент, а дополнительный. Не надо свою жадность пытаться, как то выдать за косяки канала

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > кузнецов артем 16 августа 2018, 18:44

      ну да. Звук выключить и смотреть футбол. 200 рублей в месяц, конечно, немного, но на это у меня желания нет смотреть даже бесплатно.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Diesel133 16 августа 2018, 18:51

      Если тебе не нравятся комментаторы или "эксперты" то увы с этим ничего не поделать... Начало чемпа плохое, но к середине сентября думаю положение дел улучшиться... Раз показывают сегодняшнюю игру Зенита по матч премьеру, то не исключено что какие то матчи лч покажут по нему с участием Русских команд

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 16 августа 2018, 17:47

      Италия не такая богатая страна
      Чего же ты хотел сеньор Аурелио

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 августа 2018, 17:25

      Хах, чисто формально претензия обоснованная, но все же прекрасно знают, что доход от продажи футболок далеко не главный источник наполнения бюджета клуба. Есть спонсорские контракты, прибыль от стадиона и непосредственно спортивных успехов. Больше ничего Де Лаурентис и придумать не смог, в чём обвинить болельщиков, чтобы стрелки перевести)

      2
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 16 августа 2018, 17:07

      Ну да. Зачем платить больше?

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 августа 2018, 17:00

      ванатуре, наглецы, пускай болельщики сами скидываются на нужного им футболиста)

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