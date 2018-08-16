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  • Президент «Наполи»: «Болельщики хотят, чтобы я тратил миллионы на трансферы. Но сами покупают поддельные футболки»

Президент «Наполи»: «Болельщики хотят, чтобы я тратил миллионы на трансферы. Но сами покупают поддельные футболки»

16 августа 2018, 16:55
14

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что не боится критики со стороны болельщиков из-за отсутствия у клуба больших приобретений.

«Если болельщики хотят критиковать меня за то, что «Наполи» не приобрел футболистов, которых они хотели, пускай.

Они хотят, чтобы я тратил на трансферы миллионы, но сами при этом покупают поддельные футболки», – сказал Де Лаурентис.

На данный момент в это трансферное окно «Наполи» в общей сложности заплатил за переходы футболистов 71 миллион евро.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Наполи Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (14)
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Chesn0k
1534428018
ванатуре, наглецы, пускай болельщики сами скидываются на нужного им футболиста)
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vladik12
1534428425
Ну да. Зачем платить больше?
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Cules2013
1534429514
Хах, чисто формально претензия обоснованная, но все же прекрасно знают, что доход от продажи футболок далеко не главный источник наполнения бюджета клуба. Есть спонсорские контракты, прибыль от стадиона и непосредственно спортивных успехов. Больше ничего Де Лаурентис и придумать не смог, в чём обвинить болельщиков, чтобы стрелки перевести)
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ВикторВВ
1534430874
Италия не такая богатая страна Чего же ты хотел сеньор Аурелио
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кузнецов артем
1534430918
Так же можно и про наших сказать, хотят чтоб клубы не разорялись и получали денежку, покупали хороших игроков, но при этом 2000 за канал не хотят платить
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омск55
1534433432
Убейте всех китайцев и не будет подделок
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Vladarg
1534436418
де Лаурентис за словом в карман никогда не лез.но такими высказываниями можно серьезно настроить себя против своих же очень горячих болельщиков.
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OfaZavr
1534440160
болельщики ему могут еще припомнить такие слова)
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zigbert
1534482215
В чем то он прав.
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