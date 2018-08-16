Президент «Наполи»: «Болельщики хотят, чтобы я тратил миллионы на трансферы. Но сами покупают поддельные футболки»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что не боится критики со стороны болельщиков из-за отсутствия у клуба больших приобретений.

«Если болельщики хотят критиковать меня за то, что «Наполи» не приобрел футболистов, которых они хотели, пускай.

Они хотят, чтобы я тратил на трансферы миллионы, но сами при этом покупают поддельные футболки», – сказал Де Лаурентис.

На данный момент в это трансферное окно «Наполи» в общей сложности заплатил за переходы футболистов 71 миллион евро.