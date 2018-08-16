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    Следующий розыгрыш Суперкубка УЕФА примет стадион «Бешикташа»

    В минувшую среду в Таллине состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победители прошлого розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Реал» и «Атлетико» соответственно. Игра завершилась в дополнительное время со счетом 2:4.

    Следующий розыгрыш трофея состоится 14 августа 2019 года в Стамбуле на «Водафон-Арене». На этом стадионе свои домашние матчи проводит «Бешикташ».

    Турция впервые примет матч за Суперкубок УЕФА. Ранее в Стамбуле проходили финалы Лиги чемпионов-2005 и Кубка УЕФА-2009.

    Источник: УЕФА

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    16.08.2018 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 16 августа 2018, 10:42

      Норм))

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