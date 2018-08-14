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    Лига чемпионов. «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с ПАОКом и покинул турнир

    «Спартак» провел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа. Команды не смогли поразить чужие ворота.

    Таким образом, за счет результата первого поединка в следующий раунд проходит греческий коллектив. Более чем половину московского матча россияне провели в меньшинстве.

    Лига чемпионов. 3-й раунд. Ответный матч

    Спартак (Россия) – ПАОК (Греция) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров (Мельгарехо, 76), Фернандо (Самедов, 64), Глушаков, Зобнин, Ташаев (Зе Луиш, 46), Промес, Луис Адриано.

    ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья (Хачериди, 65), Каньяс, Маурисио, Пелькас (Шахов, 79), Эль-Каддури (Варда, 46), Лимниос, Прийович.

    Предупреждения: Матос, 24; Пасхалакис, 34; Эль-Каддури, 37 – Фернандо, 22; Джикия, 37; Зобнин, 85.

    Удаления: Адриано, 32 – нет.

    Первый матч – 2:3.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2018 22:23
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    Комментарии199
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 15:49

      Гы-гы... Даже смеяться как-то тошно!

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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 14:11

      Обидная ничья. Спартак не показал достойной игры. В действиях игроков еще много брака и не вынужденных потерь мяча. Было больше отчаяние чем уверенная игра ,отсюда и многочисленные промахи ,при ударах по воротам. Не последнюю роль сыграло и удаление Адриано ,которое сломало игру.

      8
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 августа 2018, 12:26

      команда не играла ... ПАОК за лимон рвал и метал...

      3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 15 августа 2018, 12:20

      Читаешь вас,господа-товарищи,и диву даёшься: какие вы,все,грамотеи и стратеги!!! Только возникает вопрос:че на диване сидите? Идите потренируйте кого-нибудь,и выиграйте у всех и вся... Каррере,в конце сезона дифирамбы пели,а теперь "чмо,дурак,ноль"... А если,из 11 пешеходов,никто не может ударить в створ,то надо перестать ходить на них...

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 15 августа 2018, 12:07

      Пора прикидывать кто может быть в соперниках в плей-офф Лиги Европы, и кто предпочтительней.. В ЛЧ такие предсказания уже закончились .Предлагайте ваши варианты , господа.Ах , да , вначале нужно выйти из группы . Но это ерунда , это ж Спартак , величайший из величайших. Как и Зенит , для многих который даже не должен был обращать внимания на Динамо Мн, а так , пройтись пешком по Минску

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > нейтральныйкакникто 15 августа 2018, 12:07

      Спартак уже в групповом этапе никакого плей-офф не будет какие то в этом году новые правила

      1
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 15 августа 2018, 11:48

      просто давно пора продавать Квинси, пока он чего-то стоит и купить наконец нападающего, который будет забивать голы!

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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 11:36

      А чего вы хотели, это же Спедяк! Рабская сущность очевидна!

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 15 августа 2018, 11:28

      А чего вы хотите от клуба , где играют Комбаровы , Самедов и не хорошо играющие российские игроки , Джикия во втором девизионе то не особо играл ... Промес хороший игрок но видимо лидерскими качествами не обладает .... да много денег вкладывают в клуб но видимо не туда куда нужно !

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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 15 августа 2018, 11:26

      Унижение от паока следствие наличия присутствия тренера вообще не понимающего ,что происходит на поле, как надо выстраивать игру, кого ставить, кого менять. каррера НОЛЬ. Этот вопрос есть корень

      1
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol > За Спартак с1974 15 августа 2018, 11:37

      Согласен. Тренерских решений не увидел. Тупой заброс вперед абы как, может кто и зацепится. Потому и 0 ударов в створ. Дворовые команды так играют.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > paracetamol 15 августа 2018, 12:08

      сейчас и Зенит также играет

      1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > За Спартак с1974 15 августа 2018, 14:18

      Фернандо , Адриано, Промес-вот нули

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 августа 2018, 11:20

      Позорище!Жаль что уже ожидаемое.

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