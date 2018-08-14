Лига чемпионов. «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с ПАОКом и покинул турнир

«Спартак» провел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа. Команды не смогли поразить чужие ворота.

Таким образом, за счет результата первого поединка в следующий раунд проходит греческий коллектив. Более чем половину московского матча россияне провели в меньшинстве.

Лига чемпионов. 3-й раунд. Ответный матч

Спартак (Россия) – ПАОК (Греция) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров (Мельгарехо, 76), Фернандо (Самедов, 64), Глушаков, Зобнин, Ташаев (Зе Луиш, 46), Промес, Луис Адриано.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья (Хачериди, 65), Каньяс, Маурисио, Пелькас (Шахов, 79), Эль-Каддури (Варда, 46), Лимниос, Прийович.

Предупреждения: Матос, 24; Пасхалакис, 34; Эль-Каддури, 37 – Фернандо, 22; Джикия, 37; Зобнин, 85.

Удаления: Адриано, 32 – нет.

Первый матч – 2:3.

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