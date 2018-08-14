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  • Лига чемпионов. «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с ПАОКом и покинул турнир

Лига чемпионов. «Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с ПАОКом и покинул турнир

14 августа 2018, 22:23
211

«Спартак» провел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа. Команды не смогли поразить чужие ворота.

Таким образом, за счет результата первого поединка в следующий раунд проходит греческий коллектив. Более чем половину московского матча россияне провели в меньшинстве.

Лига чемпионов. 3-й раунд. Ответный матч

Спартак (Россия) – ПАОК (Греция) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров (Мельгарехо, 76), Фернандо (Самедов, 64), Глушаков, Зобнин, Ташаев (Зе Луиш, 46), Промес, Луис Адриано.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья (Хачериди, 65), Каньяс, Маурисио, Пелькас (Шахов, 79), Эль-Каддури (Варда, 46), Лимниос, Прийович.

Предупреждения: Матос, 24; Пасхалакис, 34; Эль-Каддури, 37 – Фернандо, 22; Джикия, 37; Зобнин, 85.

Удаления: Адриано, 32 – нет.

Первый матч – 2:3.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак ПАОК
Комментарии (211)
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m40
1534274621
Арсенал 20 лет подряд играл в ЛЧ. За это время он 3 раза выиграл чемпионат, несколько раз занимал 2 место. А с 3-4 мест приходилось проходить квалификацию, а когда то в 90-х и со 2 места тоже. Из группы Арсенал почти всегда выходил и обычно оступался в 1/8. Это уровень Арсенала. У Спартака тоже есть свой уровень и он, к сожалению, намного ниже- это вылет в квалификации от команд ниже себя уровнем. Санкт-Галлен, АЕК, Легия и вот теперь ПАОК пополнил печальную статистику Спартака. Не важно- судьи начудили, свой игрок подвел, дождь пошел или землятрясение случилось, важен итоговый результат. Второй раз у нас появилась возможность сыграть 3 командами в ЛЧ и мы её снова прос*али. В общем, Спартак снова подложил всем свинью.
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bzfar
1534274718
К сожалению, очередное доказательство уровня РПЛ(((
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Kulima
1534274824
Милан отказался покупать Промеса за 25 млн. и правильно сделал, в очередной раз замечаю как в ключевые моменты голландец просто выключается. Единственныый кто без вопросов это железный Зобнин! Луис Адриану, тут без комментариев, так идиотски подставить команду..ну и судейство это полный ад, в общем очень и очень жаль..
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oyabun
1534275040
"Ну не шмогла я, не шмогла..". Как это не печально, но стоит признать, что ПАОК по сумме двух встреч был лучше Спартака и заслуженно прошел дальше. Что творится в этом сезоне с Фернандо, Адриано и Промесом - вообще непонятно. Может пора им на скамеечке подумать о своей роле в составе великой команды, а на поле пусть играют Ломовицкий, Мамин, Рассказов..?
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84aivengo
1534275124
как же меня эта еврокубковая компания разочаровывает ... словно после жаркого и солнечного лета сразу осень с затяжными дождями и тоской на душе ...
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woyser
1534287687
Вот вам и скачок в развитие футбола после ЧМ. Зенит, Спартак. Что творится товарищи?
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Axe111
1534291249
Как говорил ещё до этих матчей, что будет позорище и стыд. Так и вышло!!! Зачем эта команда вообще выступает в лч,КАЖДЫЙ МАТЧ ПОЗОРИЩЕ
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Spartanez 300
1534291306
Кроме как ПОЗОРОМ это не назовешь , Спартак конкретно облажался . Кем только Каррера гордится за эту игру понять не могу .
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OfaZavr
1534317580
ну вот и все пока ЛЧ... может оно и к лучшему с такой игрой нам там ничего и не светило бы а в ЛЕ соперники более доступного уровня и есть шанс пройти подальше. очень жаль конечно что даже какой-то ПАОК оказался не по зубам да еще и это глупое удаление сыграло свою роль. в атаке ничего путного так и не создали.
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zigbert
1534331504
Обидная ничья. Спартак не показал достойной игры. В действиях игроков еще много брака и не вынужденных потерь мяча. Было больше отчаяние чем уверенная игра ,отсюда и многочисленные промахи ,при ударах по воротам. Не последнюю роль сыграло и удаление Адриано ,которое сломало игру.
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