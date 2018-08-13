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  • Каррера: «Максименко готов стать основным вратарем «Спартака». Да, он ошибся в Греции, но все ошибаются»

Каррера: «Максименко готов стать основным вратарем «Спартака». Да, он ошибся в Греции, но все ошибаются»

13 августа 2018, 16:21
25

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что продолжает доверять голкиперу Александру Максименко, несмотря на его результативную ошибку в гостевом матче с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

По словам итальянского специалиста, 20-летний футболист готов стать основным вратарем команды.

– Как Максименко отреагировал на неудачу в Греции?

– Максименко спокоен. Он хорошо сыграл в матче с «Анжи». Все допускают ошибки. Правда, ошибки вратаря более заметные.

– Он готов стать основным вратарем?

– Я считаю, что он готов. Да, он ошибся в Греции, но все ошибаются. Если мы ставим его на поле, то считаем, что он может играть постоянно.

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» проиграл ПАОКу со счетом 2:3. Ответная игра состоится во вторник, 14 июня, в Москве. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак ПАОК Максименко Александр Каррера Массимо
Комментарии (25)
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arni3
1534167024
Ответная игра 14 июня?) Ага 2037 года))))) проверяйте свои статьи!
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hevbn 28
1534167167
Каррера конечно прав , что поддерживает парня , но только вот возникает вопрос ,что тогда делать с Селиховым ,очень не хочется чтобы в Спартаке опять началась вратарская "чехарда" которая в Спартаке уже лет 15 есть.По сути ни один вратарь за это время не отыграл в команде хотя бы 2-3 сезона на постоянной основе. Это очень вредит и самим вратарям и команде в целом когда никто до путя не может сказать кто у команды "номер один" , а ещё очень забавно выглядит мнение ,что вратарь хорошо сыграл в матче где по его воротам не было ни одного удара.
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тётя ASYA
1534167445
"я считаю " карера на остальных положил ... иногда пипец бесит от его замен, перемен и тактики на игру. если есть у него эта тактика
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SnoopiDu
1534167669
Вообщем так, всем понятно он поддерживает, мотивирует парня, на те игры пока Селихов не будет готов вернуться, как Селихов будет готов он займет пост первого вратаря в Спартаке. Это вообще без обсуждений! Вперед Спартак, к победе, в этом сезоне думаю все у нас получиться!
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Vladarg
1534170617
без доверия тренера большим голкипером не стать.другое дело,что слишком молод..
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OfaZavr
1534176564
пока рано делать далекоидущие выводы, посмотрим. но фраза что он хорошо отыграл с Анжи очень странная притом что Анжи не нанесли ни одного удара по воротам Максименко и он всю игру можно сказать отдыхал) Максименко пока многого не хватает, думаю Селихов в ближайшие годы железно номер один.
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РМЗ
1534176674
Браво Каррера!!! Не один иностранец кроме Петержелы не ставил столько молодых россиян.
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zigbert
1534180336
Все будет зависеть от его игры и если к нему придет уверенность ,то все может быть.
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Сильвербой
1534184183
Массимо, тебе виднее, только ты отвечаешь за результат завтрашнего матча!!! И ПАОК это далеко не Анжи!!!
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Рубик Докоян
1534187611
Завтра посмотрим чьи козыри в игре сработают и кто кого из тренеров переиграет.
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