Каррера: «Максименко готов стать основным вратарем «Спартака». Да, он ошибся в Греции, но все ошибаются»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что продолжает доверять голкиперу Александру Максименко, несмотря на его результативную ошибку в гостевом матче с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

По словам итальянского специалиста, 20-летний футболист готов стать основным вратарем команды.

– Как Максименко отреагировал на неудачу в Греции?

– Максименко спокоен. Он хорошо сыграл в матче с «Анжи». Все допускают ошибки. Правда, ошибки вратаря более заметные.

– Он готов стать основным вратарем?

– Я считаю, что он готов. Да, он ошибся в Греции, но все ошибаются. Если мы ставим его на поле, то считаем, что он может играть постоянно.

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» проиграл ПАОКу со счетом 2:3. Ответная игра состоится во вторник, 14 июня, в Москве. Начало – в 20:30 по московскому времени.