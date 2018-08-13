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    Каррера: «Максименко готов стать основным вратарем «Спартака». Да, он ошибся в Греции, но все ошибаются»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что продолжает доверять голкиперу Александру Максименко, несмотря на его результативную ошибку в гостевом матче с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    По словам итальянского специалиста, 20-летний футболист готов стать основным вратарем команды.

    – Как Максименко отреагировал на неудачу в Греции?

    – Максименко спокоен. Он хорошо сыграл в матче с «Анжи». Все допускают ошибки. Правда, ошибки вратаря более заметные.

    – Он готов стать основным вратарем?

    – Я считаю, что он готов. Да, он ошибся в Греции, но все ошибаются. Если мы ставим его на поле, то считаем, что он может играть постоянно.

    В первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» проиграл ПАОКу со счетом 2:3. Ответная игра состоится во вторник, 14 июня, в Москве. Начало – в 20:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2018 16:21
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 22:13

      Завтра посмотрим чьи козыри в игре сработают и кто кого из тренеров переиграет.

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 августа 2018, 21:16

      Массимо, тебе виднее, только ты отвечаешь за результат завтрашнего матча!!! И ПАОК это далеко не Анжи!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 20:12

      Все будет зависеть от его игры и если к нему придет уверенность ,то все может быть.

      4
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 13 августа 2018, 19:11

      Браво Каррера!!! Не один иностранец кроме Петержелы не ставил столько молодых россиян.

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > РМЗ 13 августа 2018, 22:31

      Мне даже тревожно.......на самом деле много стал вы пускать молодёжи в этом году....даже не знаю хорошо или плохо...но в смелости не откажешь или это команда президенда не знаю посмотрим

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 19:09

      пока рано делать далекоидущие выводы, посмотрим. но фраза что он хорошо отыграл с Анжи очень странная притом что Анжи не нанесли ни одного удара по воротам Максименко и он всю игру можно сказать отдыхал) Максименко пока многого не хватает, думаю Селихов в ближайшие годы железно номер один.

      6
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 13 августа 2018, 18:08

      Рано ему ещё....

      1
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      Рейтинг: +187

      zubr252 13 августа 2018, 17:30

      Согласен надо готовить нового вратаря для сборной. Максименко еще проявить себя

      2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 13 августа 2018, 17:30

      без доверия тренера большим голкипером не стать.другое дело,что слишком молод..

      8
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 августа 2018, 17:11

      Молодец всегда дает шанс...

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 августа 2018, 16:41

      Если доверяет и верит значит всё хорошо. Неужели таки Спартак воспитал внутри системы хорошего вратаря. Селихов на кубок и в ротацию чемпионат и еврокубки. Шансы пройти ПАОК большие, следующий раунд меньше, но там гарантия Лиги Европы, а с учётом того сколько травм в нашей лиге там и Ребров лишним не окажется и практику тоже получит если надо.

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      Рейтинг: +9164

      vm777 > alexis02lion 13 августа 2018, 16:53

      Спартак уже гарантированно в Лиге Европы. Регламент изменили.

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