«Милан» предлагает за Милинковича-Савича 110 миллионов и Борини

Так себе статистика! У Промеса статистика лучше. Они интересовались Промесом. Вот только 25 за Промеса дорого и денег нет! А тут 110, 40 сразу и 70 потом. Откуда деньги
«Милан» готовит предложение «Лацио» по покупке полузащитника Сергея Милинковича-Савича.
Красно-черные оценивают 23-летнего серба в 110 миллионов евро. В сделку будет включен нападающий Фабио Борини.
«Милан», который недавно сменил владельца, не готов заплатить всю сумму сразу. Речь идет об аренде футболиста за 40 миллионов евро с правом последующего выкупа за 70 миллионов.
В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел в Серии А 35 матчей, забив в них 12 голов и отдав три результативные передачи.