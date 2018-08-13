«Милан» предлагает за Милинковича-Савича 110 миллионов и Борини

«Милан» готовит предложение «Лацио» по покупке полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Красно-черные оценивают 23-летнего серба в 110 миллионов евро. В сделку будет включен нападающий Фабио Борини.

«Милан», который недавно сменил владельца, не готов заплатить всю сумму сразу. Речь идет об аренде футболиста за 40 миллионов евро с правом последующего выкупа за 70 миллионов.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел в Серии А 35 матчей, забив в них 12 голов и отдав три результативные передачи.