Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» предлагает за Милинковича-Савича 110 миллионов и Борини

    «Милан» готовит предложение «Лацио» по покупке полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

    Красно-черные оценивают 23-летнего серба в 110 миллионов евро. В сделку будет включен нападающий Фабио Борини.

    «Милан», который недавно сменил владельца, не готов заплатить всю сумму сразу. Речь идет об аренде футболиста за 40 миллионов евро с правом последующего выкупа за 70 миллионов.

    В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел в Серии А 35 матчей, забив в них 12 голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2018 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 14 августа 2018, 12:59

      Так себе статистика! У Промеса статистика лучше. Они интересовались Промесом. Вот только 25 за Промеса дорого и денег нет! А тут 110, 40 сразу и 70 потом. Откуда деньги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 13 августа 2018, 11:55

      «Милан» предлагает за Милинковича-Савича 110 миллионов и Боринb ....а за Дзюбу даже 1 млн не дают !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн 13 августа 2018, 11:06

      Милан хочет, чтобы его всё-таки отстранили от еврокубков?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 11:01

      ДА не стоит он таких денег. Да и разве американцы такие крутые экономисты, что за несколько месяцев сделали из Милана клуб, который может 100+ тратить на игрока? Еле-еле выполнили правила ФФП и тут такое? Что-то не верится. Больше похоже на слухи, которые распускает сам Лацио и агент игрока. Пиар. Уже сколько - год или два эта шарманка про "100 млн за Сергея" играет, а дураков всё нет) Никто не берёт.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11