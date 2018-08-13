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    Ковач – о победе в Суперкубке: «Заслуженный результат и счет. Травма Алабы стала ложкой дегтя»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач остался доволен дебютом своей команды в новом сезоне. В матче за Суперкубок Германии был обыгран «Айнтрахт».

    «Комплимент и поздравления моей команде. На протяжении всех 90 минут мы играли очень хорошо.

    В первом тайме мы должны были просто грамотно располагаться и быстро переключаться в атаку. Голы мы забили как раз в нужное время. Во втором тайме мы хорошо распоряжались мячом. Заслуженный результат и счет.

    Травма Алабы стала ложкой дегтя. Мы еще не знаем диагноз. Он получил удар по колену, будем надеяться, что это всего лишь ушиб и ничего серьезного», – сказал Ковач после матча.

    Матч за Суперкубок Германии «Айнтрахт» – «Бавария» завершился со счетом 1:5.

    Источник: ФК «Бавария»

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    13.08.2018 06:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      AEerr 16 августа 2018, 02:57

      интересно!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 10:53

      Счёт 0-5, а не 1-5. Чё за фантомный гол приписали?)) Что-то ошибок в каждой новости пруд пруди, и очень примитивных.
      --
      "поздравления моей команде" - ещё пару месяцев назад твоей командой был Айнтрахт) Франкфурт сыграл слабенько, по всем статьям, особенно выделился вратарь.

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