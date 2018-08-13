Ковач – о победе в Суперкубке: «Заслуженный результат и счет. Травма Алабы стала ложкой дегтя»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач остался доволен дебютом своей команды в новом сезоне. В матче за Суперкубок Германии был обыгран «Айнтрахт».

«Комплимент и поздравления моей команде. На протяжении всех 90 минут мы играли очень хорошо.

В первом тайме мы должны были просто грамотно располагаться и быстро переключаться в атаку. Голы мы забили как раз в нужное время. Во втором тайме мы хорошо распоряжались мячом. Заслуженный результат и счет.

Травма Алабы стала ложкой дегтя. Мы еще не знаем диагноз. Он получил удар по колену, будем надеяться, что это всего лишь ушиб и ничего серьезного», – сказал Ковач после матча.

Матч за Суперкубок Германии «Айнтрахт» – «Бавария» завершился со счетом 1:5.