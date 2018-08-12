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  • Форвард «Анжи» Понсе извинился перед Глушаковым за грубое нарушение в матче со «Спартаком»

Форвард «Анжи» Понсе извинился перед Глушаковым за грубое нарушение в матче со «Спартаком»

12 августа 2018, 15:24
17

Нападающий «Анжи» Андрес Понсе принес извинения полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову за нарушение, совершенное им на футболисте москвичей в матче третьего тура РПЛ.

На 50-й минуте встречи Понсе грубо атаковал Глушакова, прыгнув в него прямыми ногами, за что получил от арбитра прямую красную карточку. «Спартак» победил махачкалинцев со счетом 1:0.

«Хочу принести самые искренние извинения игроку «Спартака» Денису Глушакову за случившееся вчера в матче. Ни на секунду у меня не было намерения нанести вред сопернику, в этом стыке я только хотел выиграть мяч, а не атаковать его. На поле в пылу борьбы я не сделал этого, а теперь, успокоившись, я приношу свои извинения и заверяю, что ни в коем случае не хотел нанести игроку повреждение», – сказал Понсе.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Глушаков Денис Понсе Андрес
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Aston
1534077267
Респект!Вот, всем бы футболистам научиться признавать свою вину!
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nasimi
1534077763
Красава. Респект.
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oyabun
1534078853
Молодцом! Не многие умеют признавать свои ошибки.
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Мары
1534079388
Молодец.Мужик.
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Рубик Докоян
1534079661
Это и по-пацански, и по -мужски. В запале игры в борьбе за мяч всякое бывает когда идёшь в стык. Надо потом найти в себе мужество и человеческие качества, чтобы принести извинения за неумышленное нанесение травмы.
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Алекc
1534080842
извинился, молодец!
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zigbert
1534081350
Вот это по джентльменски .
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Полная Канистра
1534084964
хоть один извинился а второй понты гнёт что судья виноват и не признаёт свою вину
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батог
1534087720
Мужик!!!
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OfaZavr
1534089817
вот это правильно! а не как некоторые стоят на своем и не хотят ничего признавать.
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