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    Форвард «Анжи» Понсе извинился перед Глушаковым за грубое нарушение в матче со «Спартаком»

    Нападающий «Анжи» Андрес Понсе принес извинения полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову за нарушение, совершенное им на футболисте москвичей в матче третьего тура РПЛ.

    На 50-й минуте встречи Понсе грубо атаковал Глушакова, прыгнув в него прямыми ногами, за что получил от арбитра прямую красную карточку. «Спартак» победил махачкалинцев со счетом 1:0.

    «Хочу принести самые искренние извинения игроку «Спартака» Денису Глушакову за случившееся вчера в матче. Ни на секунду у меня не было намерения нанести вред сопернику, в этом стыке я только хотел выиграть мяч, а не атаковать его. На поле в пылу борьбы я не сделал этого, а теперь, успокоившись, я приношу свои извинения и заверяю, что ни в коем случае не хотел нанести игроку повреждение», – сказал Понсе.

    Источник: Р-Спорт

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    12.08.2018 15:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 19:03

      вот это правильно! а не как некоторые стоят на своем и не хотят ничего признавать.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 12 августа 2018, 18:39

      Там не было костоломства, просто замкнул паренек в азарте.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 12 августа 2018, 18:33

      есть еще нормальные мужики в нашем футболе!!! знает что не прав был, извинился перед человеком -МУЖИК

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 августа 2018, 18:28

      Мужик!!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 августа 2018, 17:42

      хоть один извинился а второй понты гнёт что судья виноват и не признаёт свою вину

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2018, 16:58

      А судья перед Белоруковым не извинился?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > prezent2017 12 августа 2018, 17:37

      а бомжатня извинилась перед болелами?

      7
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      Рейтинг: +1897

      Aston > Боцман59rus 12 августа 2018, 18:53

      Не, друже, после этого овна перед всей страной извиняться надо

      4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 16:42

      Вот это по джентльменски .

      17
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 12 августа 2018, 16:34

      извинился, молодец!

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 16:14

      Это и по-пацански, и по -мужски. В запале игры в борьбе за мяч всякое бывает когда идёшь в стык. Надо потом найти в себе мужество и человеческие качества, чтобы принести извинения за неумышленное нанесение травмы.

      15
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 августа 2018, 16:09

      Молодец.Мужик.

      12
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