Форвард «Анжи» Понсе извинился перед Глушаковым за грубое нарушение в матче со «Спартаком»

Нападающий «Анжи» Андрес Понсе принес извинения полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову за нарушение, совершенное им на футболисте москвичей в матче третьего тура РПЛ.

На 50-й минуте встречи Понсе грубо атаковал Глушакова, прыгнув в него прямыми ногами, за что получил от арбитра прямую красную карточку. «Спартак» победил махачкалинцев со счетом 1:0.

«Хочу принести самые искренние извинения игроку «Спартака» Денису Глушакову за случившееся вчера в матче. Ни на секунду у меня не было намерения нанести вред сопернику, в этом стыке я только хотел выиграть мяч, а не атаковать его. На поле в пылу борьбы я не сделал этого, а теперь, успокоившись, я приношу свои извинения и заверяю, что ни в коем случае не хотел нанести игроку повреждение», – сказал Понсе.