Роналду представил новый аромат CR7

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду представил новую туалетную воду, выпущенную под своим брендом CR7.

«Спортивный, энергичный и современный CR7 – это аромат для непринужденных молодых людей, которые всегда в движении и стремятся жить такой же жизнью, как их кумир.

Смешанный с нотами бергамота, кардамона, лавандина, табака, корицы, сандалового дерева, мускуса и ванили аромат – это современный коктейль смелых, дерзких ароматов, отражающий сильный яркий характер Роналду», – говорится в описании парфюма.

«Это мое секретное оружие. Я начинаю свой день с аромата CR7 и это дает мне уверенность в том, чтобы жить каждый день в полной мере», – говорит Роналду в рекламном слогане аромата.