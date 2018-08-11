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    Роналду представил новый аромат CR7

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду представил новую туалетную воду, выпущенную под своим брендом CR7.

    «Спортивный, энергичный и современный CR7 – это аромат для непринужденных молодых людей, которые всегда в движении и стремятся жить такой же жизнью, как их кумир.

    Смешанный с нотами бергамота, кардамона, лавандина, табака, корицы, сандалового дерева, мускуса и ванили аромат – это современный коктейль смелых, дерзких ароматов, отражающий сильный яркий характер Роналду», – говорится в описании парфюма.

    «Это мое секретное оружие. Я начинаю свой день с аромата CR7 и это дает мне уверенность в том, чтобы жить каждый день в полной мере», – говорит Роналду в рекламном слогане аромата.

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    Источник: Instagram

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    11.08.2018 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      Sergeyy 11 августа 2018, 16:44

      Табака? Это то зачем..

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 11 августа 2018, 16:00

      весь утот парфюм очень сильно контрастирует с окружающим бытом. набор стоит на каком то мангале , сзади топчан с дровами..

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 11 августа 2018, 15:34

      во франции у КR 7 продажи будит низкими, там сейчас в ходу одеколон "САША"

      4
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