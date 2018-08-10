Моуринью: «Когда кто-то тысячу раз повторяет, что у меня плохие взаимоотношения с игроками, это не становится правдой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен тем составом игроков, которые есть в его распоряжении перед стартом нового сезона.

«Я доволен теми игроками, что есть в моем распоряжении. Мне нравится работать с ними, это факт. Когда кто-то тысячу раз повторяет, что у меня плохие взаимоотношения с игроками, это не становится правдой.

Я получил удовольствие в прошлом сезоне от нашего выступления. Мы здорово боролись и заняли самое высокое место за последние пять лет. Сейчас я нахожусь в ожидании начала нового сезона, которым я также буду наслаждаться.

Говорить о фаворитах чемпионата пока бессмысленно. В ноябре-декабре мы увидим тех, кто будет претендовать на победу в АПЛ. А пока давайте просто играть и наслаждаться футболом», – заявил Моуринью.

Матч первого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» состоится в пятницу, 10 августа, в 22:00 по московскому времени.