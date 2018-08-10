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    Моуринью: «Когда кто-то тысячу раз повторяет, что у меня плохие взаимоотношения с игроками, это не становится правдой»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью доволен тем составом игроков, которые есть в его распоряжении перед стартом нового сезона.

    «Я доволен теми игроками, что есть в моем распоряжении. Мне нравится работать с ними, это факт. Когда кто-то тысячу раз повторяет, что у меня плохие взаимоотношения с игроками, это не становится правдой.

    Я получил удовольствие в прошлом сезоне от нашего выступления. Мы здорово боролись и заняли самое высокое место за последние пять лет. Сейчас я нахожусь в ожидании начала нового сезона, которым я также буду наслаждаться.

    Говорить о фаворитах чемпионата пока бессмысленно. В ноябре-декабре мы увидим тех, кто будет претендовать на победу в АПЛ. А пока давайте просто играть и наслаждаться футболом», – заявил Моуринью.

    Матч первого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» состоится в пятницу, 10 августа, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    10.08.2018 10:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 августа 2018, 20:07

      чет он веселый какой то не так давно ныл а сейчас оптимизма хапнул где то?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 10 августа 2018, 10:50

      Парень неплохой, только ссытся и глухой

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 августа 2018, 10:38

      Чёт не верится, уж прости)

      0
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