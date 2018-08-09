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    Самый молодой игрок ЧМ-2018 перешел в «Манчестер Сити»

    Полузащитник сборной Австралии Даниэль Арзани перешел в «Манчестер Сити». Английский клуб отдаст игрока в аренду.

    Арзани, который на прошедшем в России ЧМ-2018 был самым молодым игроком турнира, провел на групповой стадии три матча, не отметившись в них результативными действиями.

    В прошлом сезоне Арзани выступал за «Мельбурн Сити», за который провел 22 матча, забив два гола и отдав три результативные передачи.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    09.08.2018 11:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 20:04

      Гвардиола просто так не возьмет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 9 августа 2018, 17:30

      Хорошо работают,главное вовремя талант разглядеть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 августа 2018, 12:58

      Мельбурн Сити - это же один из клубов, принадлежащих их шейху. Для этого он их покупал, как базу для выращивания и обкатки молодёжи. По сути, это как перейти из дубля в основную команду.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > MORd0R 9 августа 2018, 15:54

      Сейчас не будет, а что дальше - неизвестно. Парню только 19 лет, а вы уже крест на нём поставили. Так или иначе, Пеп наигрывает молодёжь, хотя бы матчей по 5 за сезон они имеют. А вот Челси, мне кажется, зря свои таланты разбазаривает - у самих вечно глубины скамейки не хватает, но вся молодёжь то по арендам, а то и вовсе распродана.

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