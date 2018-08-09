Самый молодой игрок ЧМ-2018 перешел в «Манчестер Сити»

Полузащитник сборной Австралии Даниэль Арзани перешел в «Манчестер Сити». Английский клуб отдаст игрока в аренду.
Арзани, который на прошедшем в России ЧМ-2018 был самым молодым игроком турнира, провел на групповой стадии три матча, не отметившись в них результативными действиями.
В прошлом сезоне Арзани выступал за «Мельбурн Сити», за который провел 22 матча, забив два гола и отдав три результативные передачи.
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Источник: ФК «Манчестер Сити»