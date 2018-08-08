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    Джером Боатенг сообщил по телефону Моуринью о нежелании переходить в «МЮ»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг провел телефонный разговор с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, в ходе которого немец отказался от перехода в английский клуб.

    Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы «МЮ» и «ПСЖ». Французы предложили ему контракт на более выгодных условиях.

    На решение Боатенга остаться в Мюнхене повлиял главный тренер «Баварии» Нико Ковач.

    Защитник пополнил состав мюнхенцев в 2011 году, перейдя из «Гамбурга». В прошлом сезоне он сыграл в 19 матчах немецкой Бундеслиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Bild

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    08.08.2018 10:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1052

      mig28 8 августа 2018, 14:37

      Что-то странно, никто не хочет в МЮ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 8 августа 2018, 11:28

      Жируют, бродяги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +773

      OBOLEV 8 августа 2018, 10:14

      По моему Боатенг перешел из ман. сити ) Отыграв один сезон.
      Бавария купила тогда молодого парня за 20 мил.

      1
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