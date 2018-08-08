Джером Боатенг сообщил по телефону Моуринью о нежелании переходить в «МЮ»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг провел телефонный разговор с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, в ходе которого немец отказался от перехода в английский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересованы «МЮ» и «ПСЖ». Французы предложили ему контракт на более выгодных условиях.

На решение Боатенга остаться в Мюнхене повлиял главный тренер «Баварии» Нико Ковач.

Защитник пополнил состав мюнхенцев в 2011 году, перейдя из «Гамбурга». В прошлом сезоне он сыграл в 19 матчах немецкой Бундеслиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.