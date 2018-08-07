Каррера: «Спартак» не является фаворитом матчей с ПАОКом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от противостояния с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Итальянец не считает россиян фаворитами.

«Как сказал наш капитан — проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. И жарко будет не только из-за погоды в Греции, но и по причине яркой поддержки болельщиков хозяев.

Нам будет противостоять собранная команда, организованная, поэтому матч будет совсем не легкий. Но мы не боимся ПАОКа и сыграем в нашу игру, но будем помнить, что матч продлится 120 минут.

Я лично не считаю, что «Спартак» является фаворитом. У нас нет повода так думать. ПАОК доказал, что является сильной командой, они выбили «Базель» из игры», – сказал Каррера.

Первый матч состоится 8 августа и начнется в 20:00 по Москве.