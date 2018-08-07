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    Каррера: «Спартак» не является фаворитом матчей с ПАОКом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от противостояния с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Итальянец не считает россиян фаворитами.

    «Как сказал наш капитан — проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. И жарко будет не только из-за погоды в Греции, но и по причине яркой поддержки болельщиков хозяев.

    Нам будет противостоять собранная команда, организованная, поэтому матч будет совсем не легкий. Но мы не боимся ПАОКа и сыграем в нашу игру, но будем помнить, что матч продлится 120 минут.

    Я лично не считаю, что «Спартак» является фаворитом. У нас нет повода так думать. ПАОК доказал, что является сильной командой, они выбили «Базель» из игры», – сказал Каррера.

    Первый матч состоится 8 августа и начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2018 19:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 августа 2018, 10:34

      Победа будет за нами !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 09:28

      так то верно говорит, лучше уж соперника не принижать но в итоге пройти его чем считать себя фаворитом и проколоться на этом. качественная игра плюс грамотное использование слабых сторон соперника вот ключ к успеху и ни в коем случае конечно нельзя допускать недооценки.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 7 августа 2018, 22:56

      Скромно обыграем ПАОК, это нормально!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 22:10

      Вообще то матч продлится 90мин. Даже если взять оба матча 180+30 ,если будет доп. время. Но никак не 120. О силе команд не стоит говорить ,все решится на поле. Удачи Спартаку.

      8
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 7 августа 2018, 21:54

      Если прикинуть по матчу Спартака с Локо и матчу ПАОКа с Базелем, то ПАОК является фаворитом этой дуэли.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33449

      oyabun 7 августа 2018, 20:35

      Делай что должно и будь что будет.

      11
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      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 7 августа 2018, 20:30

      а пащиму 120 минут?

      2
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      Рейтинг: -1

      jeriuopui 7 августа 2018, 20:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.

      -7
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 7 августа 2018, 20:25

      В современном футболе и фаворитов бьют.
      Поэтому просто рассматриваем ПАОК как соперников, которых нужно переиграть в первую очередь тактически. Ну, и забивать свои моменты

      9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 20:12

      У наших команд столько скелетов в шкафу за время участия в еврокубках, что лучше скромно делать своё дело, не кидая понтов перед игрой.

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