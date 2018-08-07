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Каррера: «Спартак» не является фаворитом матчей с ПАОКом»

7 августа 2018, 19:51
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от противостояния с ПАОКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Итальянец не считает россиян фаворитами.

«Как сказал наш капитан — проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. И жарко будет не только из-за погоды в Греции, но и по причине яркой поддержки болельщиков хозяев.

Нам будет противостоять собранная команда, организованная, поэтому матч будет совсем не легкий. Но мы не боимся ПАОКа и сыграем в нашу игру, но будем помнить, что матч продлится 120 минут.

Я лично не считаю, что «Спартак» является фаворитом. У нас нет повода так думать. ПАОК доказал, что является сильной командой, они выбили «Базель» из игры», – сказал Каррера.

Первый матч состоится 8 августа и начнется в 20:00 по Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ПАОК Спартак Каррера Массимо
Комментарии (11)
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1533661873
всё правильно сказал нечего греметь посудой и орать как некоторые что мы лучшие . ИГРА ВСЁ РАССУДИТ тишина это главный стиль Карреры
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Рубик Докоян
1533661965
У наших команд столько скелетов в шкафу за время участия в еврокубках, что лучше скромно делать своё дело, не кидая понтов перед игрой.
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bzfar
1533662754
В современном футболе и фаворитов бьют. Поэтому просто рассматриваем ПАОК как соперников, которых нужно переиграть в первую очередь тактически. Ну, и забивать свои моменты
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jeriuopui
1533662838
Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
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Дон_Шип
1533663034
а пащиму 120 минут?
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oyabun
1533663340
Делай что должно и будь что будет.
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zigbert
1533669052
Вообще то матч продлится 90мин. Даже если взять оба матча 180+30 ,если будет доп. время. Но никак не 120. О силе команд не стоит говорить ,все решится на поле. Удачи Спартаку.
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Bobafett
1533671764
Скромно обыграем ПАОК, это нормально!
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OfaZavr
1533709682
так то верно говорит, лучше уж соперника не принижать но в итоге пройти его чем считать себя фаворитом и проколоться на этом. качественная игра плюс грамотное использование слабых сторон соперника вот ключ к успеху и ни в коем случае конечно нельзя допускать недооценки.
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77SAM
1533713669
Победа будет за нами !
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