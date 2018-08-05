Клопп: «Трансферы? Я не могу убить последний день окна, когда люди весь день следят за переходами»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной кампании клуба.

«Посмотрим, что произойдет. Трансферы в последнюю минуту? Я не могу убить последний день окна, когда люди сидят перед телевизорами и весь день следят за тем, что произойдет.

Уход игроков? Если футболисты «Ливерпуля» были бы доступны, то я бы подписал их всех, окажись я тренером в любой другой ситуации. Все они фантастические парни, они могут показывать фантастический футбол», – сказал Клопп.

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