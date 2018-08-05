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    Клопп: «Трансферы? Я не могу убить последний день окна, когда люди весь день следят за переходами»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной кампании клуба.

    «Посмотрим, что произойдет. Трансферы в последнюю минуту? Я не могу убить последний день окна, когда люди сидят перед телевизорами и весь день следят за тем, что произойдет.

    Уход игроков? Если футболисты «Ливерпуля» были бы доступны, то я бы подписал их всех, окажись я тренером в любой другой ситуации. Все они фантастические парни, они могут показывать фантастический футбол», – сказал Клопп.

    ESPN: «Ливерпуль» совершит еще одно дорогостоящее приобретение этим летом

    Источник: Skysports

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    05.08.2018 12:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1307

      21082014 5 августа 2018, 14:51

      фантастические парни под руководством фантастического тренера должны дать в этом сезоне результат!удачи в этом!

      3
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      Рейтинг: +15

      Red King 5 августа 2018, 12:15

      Ну так Ливерпуль хорошо закупился в это ТО

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