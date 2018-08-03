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    Изобретатели исчезающего спрея пытаются запретить ФИФА использовать его

    Изобретатели исчезающего спрея аргентинец Пабло Силва и бразилец Гейне Аллеманье перенесли свои разбирательства с ФИФА в суд.

    Они защищают свое изобретение, ссылаясь на патент, который описывает спрей. Он был впервые использован судьями на ЧМ-2014. Позже его стали применять арбитры во многих чемпионатах стран.

    Создатели спрея уже обращались в суд Бразилии. Он постановил взыскать с ФИФА по 15 тысяч долларов за каждый матч, проведенный с использованием спрея под эгидой организации с 2014 года. Разбирательство продолжается. По его итогам спрей могут запретить к использованию во всех будущих матчах.

    Источник: Marca

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    03.08.2018 07:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +489

      mikitka 3 августа 2018, 23:00

      лол... можно просто пеной для бритья рисовать. разницы никакой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 17:17

      О чем думали раньше руководители ФИФА? Если учесть что спрей используется с 2014года, то это может вылится в кругленькую сумму.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 3 августа 2018, 12:01

      нафиг они его тогда изобрели, если использовать запрещают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 августа 2018, 11:58

      15000$ за что-то исчезающее...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 11:29

      нужно было сразу ФИФА с изобретателями все обсудить до первого использования во избежание таких вот ситуаций.

      5
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 3 августа 2018, 11:13

      15 штук баксов за баллончик спрея? Евреи они, а не бразильцы

      2
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 3 августа 2018, 08:59

      Класс)

      1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 3 августа 2018, 08:43

      Вот жмоты.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 08:03

      И никуда не денешься, авторские права. Но решение суда по сумме взыскания за каждый матч с его использованием, просто чумовое...

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