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Изобретатели исчезающего спрея пытаются запретить ФИФА использовать его

3 августа 2018, 07:55
9

Изобретатели исчезающего спрея аргентинец Пабло Силва и бразилец Гейне Аллеманье перенесли свои разбирательства с ФИФА в суд.

Они защищают свое изобретение, ссылаясь на патент, который описывает спрей. Он был впервые использован судьями на ЧМ-2014. Позже его стали применять арбитры во многих чемпионатах стран.

Создатели спрея уже обращались в суд Бразилии. Он постановил взыскать с ФИФА по 15 тысяч долларов за каждый матч, проведенный с использованием спрея под эгидой организации с 2014 года. Разбирательство продолжается. По его итогам спрей могут запретить к использованию во всех будущих матчах.

Источник: Marca
Чемпионат мира
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1533272605
И никуда не денешься, авторские права. Но решение суда по сумме взыскания за каждый матч с его использованием, просто чумовое...
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15112007
1533274990
Вот жмоты.
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Worldsoccer2121
1533275948
Класс)
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Ubuntu
1533284033
15 штук баксов за баллончик спрея? Евреи они, а не бразильцы
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OfaZavr
1533284998
нужно было сразу ФИФА с изобретателями все обсудить до первого использования во избежание таких вот ситуаций.
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KOLBIS
1533286730
15000$ за что-то исчезающее...
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sold93
1533286895
нафиг они его тогда изобрели, если использовать запрещают
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zigbert
1533305858
О чем думали раньше руководители ФИФА? Если учесть что спрей используется с 2014года, то это может вылится в кругленькую сумму.
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mikitka
1533326427
лол... можно просто пеной для бритья рисовать. разницы никакой
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