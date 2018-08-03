Изобретатели исчезающего спрея пытаются запретить ФИФА использовать его

Изобретатели исчезающего спрея аргентинец Пабло Силва и бразилец Гейне Аллеманье перенесли свои разбирательства с ФИФА в суд.

Они защищают свое изобретение, ссылаясь на патент, который описывает спрей. Он был впервые использован судьями на ЧМ-2014. Позже его стали применять арбитры во многих чемпионатах стран.

Создатели спрея уже обращались в суд Бразилии. Он постановил взыскать с ФИФА по 15 тысяч долларов за каждый матч, проведенный с использованием спрея под эгидой организации с 2014 года. Разбирательство продолжается. По его итогам спрей могут запретить к использованию во всех будущих матчах.