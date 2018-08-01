Моуринью: «Думал, в последние 15 минут «МЮ» не устоит против «Реала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Реалом», который прошел сегодня в Майами в рамках Международного кубка чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:1.

«Для себя ничего нового я из этой игры не вынес. Прекрасно знал, на что способны Эррера, Мата и Санчес.

Очевидно, что нашим молодым футболистам нужно время, чтобы расти и прогрессировать, поэтому ближе к концу матча мы предоставили им шанс проявить себя. Честно говоря, думал, что в последние 15 минут мы не устоим, потому что у «Реала» появились на поле Иско, Асенсио и Кроос. Но нам все же удалось с ними справиться.

Первые две-три недели в Премьер-лиге станут очень тяжелыми для нас, так как у ребят было очень мало времени на восстановление», – заявил после матча Моуринью.