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    Моуринью: «Думал, в последние 15 минут «МЮ» не устоит против «Реала»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Реалом», который прошел сегодня в Майами в рамках Международного кубка чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:1.

    «Для себя ничего нового я из этой игры не вынес. Прекрасно знал, на что способны Эррера, Мата и Санчес.

    Очевидно, что нашим молодым футболистам нужно время, чтобы расти и прогрессировать, поэтому ближе к концу матча мы предоставили им шанс проявить себя. Честно говоря, думал, что в последние 15 минут мы не устоим, потому что у «Реала» появились на поле Иско, Асенсио и Кроос. Но нам все же удалось с ними справиться.

    Первые две-три недели в Премьер-лиге станут очень тяжелыми для нас, так как у ребят было очень мало времени на восстановление», – заявил после матча Моуринью.

    Источник: BBC

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    01.08.2018 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 августа 2018, 10:50

      Опять нытье!! Зае...ал!! все ведущие клубы европы принимают участие в этом турнире, и все начнут одновременно чемпионат, но почему никто кроме тебя не ноет.

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