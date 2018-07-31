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  • Агент: «Переход Фернандеса в «Наполи» возможен. Проблема в его высокой зарплате»

Агент: «Переход Фернандеса в «Наполи» возможен. Проблема в его высокой зарплате»

31 июля 2018, 08:31
18

Итальянский футбольный агент Людовико Спинози оценил шансы защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса на переход в «Наполи».

«Переход Фернандеса в «Наполи» возможен. Неаполитанскому клубу нужен правый защитник. Но проблемой может стать высокая зарплата футболиста – «Наполи» не может предложить защитнику больше, чем 2,5 миллиона евро в год», – сказал Спинози.

Действующий контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до середины 2022 года. Ранее сообщалось, что столичный клуб готов продать натурализованного бразильца в «Наполи» за 25 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы ЦСКА Наполи Фернандес Марио
Комментарии (18)
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Боцман59rus
1533015635
Армейская зарплата Марио -проблема для Неаполя? ...гони этого агента, вместе с итальянцами и оставайся в РПЛ, а мы посмотрим, кто дальше в ЛЧ пройдет.)))
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portero
1533016262
2.5 ляма могут, а сколько хочет Марио?
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Рубик Докоян
1533016637
У нас качественным "легам" платят северную надбавку, а в Италии южной нет. ))) Высокие зарплаты в РПЛ как и отсутствия высокого мастерства ( сколько бы змс у нас не было) одни из главных причин, что наших футболистов не приглашают играть в Европу, а кто бы мог там играть сами не хотят уезжать на меньшую зарплату и в другую непривычную обстановку.
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Дядя Серёжа
1533019594
Русские дёшево не продаются!
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dendiesel
1533019653
Во-первых, по зарплате в России он выиграет, а во-вторых, не потянет в Наполи...
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KOLBIS
1533020589
Везде одни и те же проблемы,у людей высокие зарплаты...Надо что-то срочно сделать...
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Garrincha58
1533022151
в нашей медвежьей РПЛ зарплаты игроков не сопоставимы с их заслугами а простые люди должны ходить по банкам брать нереальные кредиты а некоторые ходят по помойкам и собирать объедки а эти зажравшиеся игрочишки получают баснословные гонорары а их еще и награждают а за что? потому что совершенно случайно нога одного вратаря отбила пенальти и мы теперь футбольная страна
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OfaZavr
1533022928
значит в ЦСКА могут платить такую зарплату а в Наполи нет? ну и дела)
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zigbert
1533035036
На понижение в зарплате он вряд ли пойдет. Скорей всего останется в ЦСКА.
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МВС
1533047600
агент попросту сбивает цену.и ничего более.
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