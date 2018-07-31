Агент: «Переход Фернандеса в «Наполи» возможен. Проблема в его высокой зарплате»

Итальянский футбольный агент Людовико Спинози оценил шансы защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса на переход в «Наполи».

«Переход Фернандеса в «Наполи» возможен. Неаполитанскому клубу нужен правый защитник. Но проблемой может стать высокая зарплата футболиста – «Наполи» не может предложить защитнику больше, чем 2,5 миллиона евро в год», – сказал Спинози.

Действующий контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до середины 2022 года. Ранее сообщалось, что столичный клуб готов продать натурализованного бразильца в «Наполи» за 25 миллионов евро.