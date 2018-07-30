Фернандес: «Новички ЦСКА готовы вписать свои имена в историю этого великого клуба»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес уверен, что новички команды в ближайшее время проявят себя с лучшей стороны.

«Хочу отметить силу футболки ЦСКА. Это очень сильная футболка. И те, кто ее представляет – это тоже очень мощная группа игроков.

Конечно, нас покинули ребята, но к нам пришли новые игроки, амбициозные и очень сильные. Они показали себя с лучшей стороны. Продемонстрировали, что они готовы до последней капли крови биться за нашу футболку.

Также мы понимаем, что ЦСКА – это великий клуб. И даже если нас покидают ребята, которые вписали свои имена в его историю, приходят новые футболисты, которые также готовы вписать свои имена в историю этого великого клуба», – считает Фернандес.

В Премьер-лиге ЦСКА стартует во вторник, 31 июля, в Самаре против местных «Крыльев Советов». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.