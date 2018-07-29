Мостовой: «Игрокам сборной дали ЗМС за восьмое место. А я забил под 200 голов, и у меня звания нет»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением касательно присвоения званий заслуженных мастеров спорта футболистам команды за четвертьфинал чемпионата мира-2018. Эксперт напомнил про свое достижение.

«Как раз сейчас читаю новости про это событие. Знаю, что уже высказались многие наши знаменитые спортсмены, в частности, Екатерина Гамова, Александр Кожевников, Татьяна Тарасова. Я считаю, что звания присвоены не совсем по-спортивному. Сейчас получается, что ЗМС дали за восьмое место. А, например, я 20 лет играл в футбол, забил под 200 голов, и у меня этого звания нет.

Хотя в других странах такого звания, как ЗМС, нет вообще. Конечно, тебя запомнят не за наличие звания, а за то, как ты играл. Звания ЗМС в футболе достойны призовые места на каком-нибудь крупном турнире – в мире медали даются именно за это, но не за выход в четвертьфинал», – сказал Мостовой.

Наша команда на турнире проиграла будущему финалисту.