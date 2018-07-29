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  • Мостовой: «Игрокам сборной дали ЗМС за восьмое место. А я забил под 200 голов, и у меня звания нет»

Мостовой: «Игрокам сборной дали ЗМС за восьмое место. А я забил под 200 голов, и у меня звания нет»

29 июля 2018, 13:18
57

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением касательно присвоения званий заслуженных мастеров спорта футболистам команды за четвертьфинал чемпионата мира-2018. Эксперт напомнил про свое достижение.

«Как раз сейчас читаю новости про это событие. Знаю, что уже высказались многие наши знаменитые спортсмены, в частности, Екатерина Гамова, Александр Кожевников, Татьяна Тарасова. Я считаю, что звания присвоены не совсем по-спортивному. Сейчас получается, что ЗМС дали за восьмое место. А, например, я 20 лет играл в футбол, забил под 200 голов, и у меня этого звания нет.

Хотя в других странах такого звания, как ЗМС, нет вообще. Конечно, тебя запомнят не за наличие звания, а за то, как ты играл. Звания ЗМС в футболе достойны призовые места на каком-нибудь крупном турнире – в мире медали даются именно за это, но не за выход в четвертьфинал», – сказал Мостовой.

Наша команда на турнире проиграла будущему финалисту.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Мостовой Александр
Комментарии (57)
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Yev
1532860063
Ещё один обиженный судьбой. Чё ж ваша сборная в твоё время не заняла 8-е место? Глядишь и ты со значком был бы. По моему пора заканчивать дискуссию. Нашему обществу только дай повод раздрочиться, хлебом не корми дай пообсирать власть. Как всегда во всем виноваты Путин, Мутко, кто ещё? Странно что в стране ИДЕАЛЬНЫХ людей такая ужасная власть. Может хватит?
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Diesel133
1532862258
Молчал бы, не позорился. Что-то я не помню, чтобы ты со сборной до таких стадий доходил. А письмо 14-ти и ссору с Ярцевым все помнят... Я понимаю, Гамова может высказаться, заслуженная спортсменка, и она права. Но не Мостовой.
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Dmitriy 71
1532863024
Во сколько недомерков повылазило, стадо пиз--ов. Мостовой прав. ЗМС давалось за выдающиеся заслуги. Тот же Черенков получил это звание только 1989 г. И не надо Мостового, хаить уроды тупые, он как игрок был на высочайшем уровне. Так, что недомерки лучше заткните себе гнездо.
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Project Бабангида
1532863091
ещё один "забивака" с мтч тв я в 98 рекорд двора установил, забив за летние каникулы триста с лишним,! сижу, молчу, медаль не требую
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alex1951
1532863189
Мост отразил общее мнение.С этим ясно. Но в целом .он опять не доволен. Имею вопросик. А что за 20 лет и за 200 голов .дают ЗМС?
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DOCTOR PENALTY
1532864653
Александр прав, безумие какое-то.
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реалушка
1532871496
Мостовой,конечно,никогда ангелом не был.но он оставил след в истории и его до сих пор помнят.а всяких дзюб и ему подобных забудут на следующий день после завершения своей мученической карьеры.
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VK1967
1532871957
Мостовой на поле бился и отдавался полностью игре. И были у него Победы над Сильными клубами и сборными. А что такого выдающегося сделала сборная и её выдающийся гл. тренер. Вышла из группы из которой обязана была выйти. Прошла по лотерее испанцев, которые без тренера не смогли войти в российский автобус в час пик. Сплотила народ, так народ давно уже хочет гордиться своей командой.
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САДЫЧОК
1532874095
Полный бред ! Дзюбе болтуну дали Змс а Косте Цзю или Гассиеву не дали ! И таких сотни !
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OfaZavr
1532877333
обида конечно понятна но как мне кажется пора уже закрывать эту тему. ведь звания и награды уже вручили и ничего с этим не поделать. остается принимать как есть даже если будет множество недовольных. или будут мусолить эту тему пока каждый из всех видов спорта не выскажется? хотя справедливость этих высказываний понимаю и поддерживаю. просто во всем нужно знать меру.
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