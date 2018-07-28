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  • «Енисей» пошутил над Дзюбой. Игрок перепутал город, в котором завтра сыграет «Зенит»

«Енисей» пошутил над Дзюбой. Игрок перепутал город, в котором завтра сыграет «Зенит»

28 июля 2018, 23:39
10

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сегодня был в Москве на приеме у президента РФ Владимира Путина и затем отправился на концерт на Манежную площадь.

Игрока спросили, как он успеет на матч с «Енисеем». Игра пройдет в воскресенье в Тюмени. Футболист ответил, что вылетит в Красноярск в 22:00. «Енисей» пошутил на эту тему в твиттере.

«Друзья, «Зенит», позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска!», – написано в официальном твиттере «Енисея».

UPD 01:02 «Енисей» пошутил над полетом Дзюбы в Красноярск. «Зенит» доказал, что игрок не говорил таких слов

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Енисей»
Россия. Премьер-лига Енисей Зенит Дзюба Артем
Комментарии (10)
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rammax fcsm
1532811303
И вам ещё смешно, уроды??? что Енисей-Красноярск играет с непонятного хера в Тюмени??? Где тут повод хохмить над Артёмом? Это над вами, чмошники, уссываться надо...
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Rabinovi_ch
1532811474
Только Енисей обманул так немного, Дзюба про Красноярск не слова не сказал...
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77SAM
1532812047
Сами следы запутали,...
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VikNMar
1532812265
Пора " Енисей " в " Тюмень " переименовывать ...
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BRO_football
1532812345
Ну как бы не Дзюба виноват, что Енисей настолько плохой клуб, что не имеет нормального стадиона в своём родном городе. Так принято, что если в клуб зарегистрирован в каком-то одном городе, то он в нём и играет домашние матче, а не ездит за 1600 км куда-то в Тюмень. Вспомните где в прошлом году Амкар свои домашние матчи играл: в Уфе, Москве, а потом и вовсе хотел в Хабаровске остаться. И здесь нет ничего смешного! Енисей хочет так же?
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DIDI 23
1532814247
Дзюба теперь суперзвезда!!! Зачем ему знать календарь игр РПЛ.
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арейская
1532817695
Ну это-же почти что рядом, если что и пешком добежать успеет, вот и разминки не надо будет
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serppion
1532825608
Не травите Артемку! В школе у него была твердая тройка по географии.
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Хведя
1532832452
Ничуть не против региональных команд, но уж если вышли в премьер-лигу, то стадион в своем городе надо иметь-с! И вообще, это не как в СССР: выиграл первую лигу - топай в высшую без дополнительных трудностей. Тут надо понимать, что футбольная команда - КРУПНАЯ денежка. "Амкар" - последний тому пример. "Это - капитализм, детка".
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Боцман59rus
1532853517
играют как бедные родственники, где попало и шутки шутят - долбо...бы
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