«Енисей» пошутил над Дзюбой. Игрок перепутал город, в котором завтра сыграет «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сегодня был в Москве на приеме у президента РФ Владимира Путина и затем отправился на концерт на Манежную площадь.

Игрока спросили, как он успеет на матч с «Енисеем». Игра пройдет в воскресенье в Тюмени. Футболист ответил, что вылетит в Красноярск в 22:00. «Енисей» пошутил на эту тему в твиттере.

«Друзья, «Зенит», позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч в Тюмени. Но если что игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска!», – написано в официальном твиттере «Енисея».

UPD 01:02 «Енисей» пошутил над полетом Дзюбы в Красноярск. «Зенит» доказал, что игрок не говорил таких слов