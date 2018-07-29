«Енисей» пошутил над полетом Дзюбы в Красноярск. «Зенит» доказал, что игрок не говорил таких слов

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сегодня был в Москве на приеме у президента РФ Владимира Путина и затем отправился на концерт на Манежную площадь.

«Енисей» в своем официальном твиттере разместил скриншот интервью Дзюбы, где он говорит, что вылетит в Красноярск в 22:00. «Енисей» пошутил над футболистом.

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Цитата оказалась некорректной. «Зенит» опубликовал видеозапись этого интервью и доказал, что форвард не говорил о Красноярске.

– У «Зенита» матч в Тюмени, на стадионе «Геолог», против «Енисея». Ты как успеешь?

– Успею. У меня вылет в 22.00. Поэтому должен все успеть, должен прилететь. Правда, поздно ночью. Но ничего страшного, такие вещи тоже очень нужны и важны. Думаю, успею и смогу подготовиться к игре.