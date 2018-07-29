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  • «Енисей» пошутил над полетом Дзюбы в Красноярск. «Зенит» доказал, что игрок не говорил таких слов

«Енисей» пошутил над полетом Дзюбы в Красноярск. «Зенит» доказал, что игрок не говорил таких слов

29 июля 2018, 00:59
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сегодня был в Москве на приеме у президента РФ Владимира Путина и затем отправился на концерт на Манежную площадь.

«Енисей» в своем официальном твиттере разместил скриншот интервью Дзюбы, где он говорит, что вылетит в Красноярск в 22:00. «Енисей» пошутил над футболистом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Цитата оказалась некорректной. «Зенит» опубликовал видеозапись этого интервью и доказал, что форвард не говорил о Красноярске.

– У «Зенита» матч в Тюмени, на стадионе «Геолог», против «Енисея». Ты как успеешь?

– Успею. У меня вылет в 22.00. Поэтому должен все успеть, должен прилететь. Правда, поздно ночью. Но ничего страшного, такие вещи тоже очень нужны и важны. Думаю, успею и смогу подготовиться к игре.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Енисей Дзюба Артем
Комментарии (13)
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fosterwow
1532816024
LOL
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woyser
1532824010
Да в рот е...ь этого Дзюбу. Сколько он поноса вылил, уже и не сосчитаешь. Вот прилипла же липучка к Зениту.
Ответить
FCZenit is Ivanovo
1532831797
Сегодня Зенюшка наконец то стартует. Ура старт чемпионата для Зенита начинается!
Ответить
VIPded
1532833812
Очередь шутить теперь за Дзюбой...
Ответить
LOpp
1532838682
Над клоунами все шутят
Ответить
Silver 76
1532839564
Без году неделя в РПЛ , а уже троллить начали. Ну-ну посмотрим.
Ответить
1bear
1532841746
...закати им парочку,что бы "шутили" осторожней...
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