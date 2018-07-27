Милнер: «Не вижу ни одной причины, по которой Салах хочет уйти из «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер не верит в уход нападающего команды Мохамеда Салаха этим летом.

«Я никогда не беспокоился по поводу возможного ухода Салаха в другой клуб. Всегда, когда футболист проявляет себя в сезоне, такие слухи возникают.

Все видели, как здорово он играл в прошлом сезоне, прогрессировал с каждым матчем и был счастлив. Не вижу ни одной причины, по которой он хочет уйти.

Слухи о «Реале»? Они всегда возникают вокруг хороших игроков. Для «Ливерпуля» это даже положительный момент. Если что-то говорят о наших футболистах, значит, они здорово играют, и Салах определенно это делал», – сказал Милнер.