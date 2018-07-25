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    Главные новости дня. Головин переходит в «Монако», Черчесов продолжит работу в сборной

    Головин станет самым дорогим российским игроком в истории. Он будет зарабатывать в «Монако» 2 миллиона в год.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2018 22:55
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 26 июля 2018, 07:58

      Черчесову респект ! И пиар Гинера удался по максимуму .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 26 июля 2018, 07:17

      Это уже давно не новости.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 26 июля 2018, 07:07

      пропал парень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 июля 2018, 04:21

      Так,туды или сюды? Куда и когда на самом деле переходит Головин?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 26 июля 2018, 03:17

      ok

      1
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      Рейтинг: +36

      AEerr 26 июля 2018, 01:48

      интересно!

      1
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