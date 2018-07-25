Главные новости дня. Головин переходит в «Монако», Черчесов продолжит работу в сборной

Головин станет самым дорогим российским игроком в истории. Он будет зарабатывать в «Монако» 2 миллиона в год.

РФС предложит Черчесову новый контракт по схеме 2+2.

Гол Павара Аргентине – лучший на чемпионате мира-2018.

AS: Кавани может перейти в «Реал».

«Зенит» сделал предложение о покупке уругвайца Оласы.

Юсупов подписал контракт с «Ростовом».

Неймар вышел в финал покерного турнира. Бразилец может выиграть 78 тысяч.

ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков. Россиян в ней нет.