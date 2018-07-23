Семин: «Пусть кто-нибудь вразумительно объяснит, по какому принципу составлялся календарь сезона»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал недовольство календарем нового сезона.

Москвичи начнут сезон матчем за Суперкубок России с ЦСКА 27 июля. В первых двух турах РФПЛ они сыграют с «Уфой» и «Спартаком».

«На мой взгляд, есть смысл перед сезоном собрать тренеров и узнать их мнение о календаре и регламенте. Вот скажите, по какому принципу составлялось расписание матчей сезона? Если это система Бергера, то первая команда должна встречаться с последней, вторая с предпоследней и так далее. Смотрим первый тур. «Спартак» – «Оренбург», «Енисей» – «Зенит», «Крылья Советов» – ЦСКА. Все соответствует. И вдруг «Локомотив» – «Уфа». Чемпион – с шестой командой прошлого сезона, участницей еврокубков.

То есть 27 июля мы бьемся с армейцами за Суперкубок, через два дня на третий – «Уфа», во втором туре – «Спартак». И все это за девять дней на старте сезона. В чем тут острая необходимость? Почему нельзя было провести Суперкубок 26 числа? По какому принципу производился посев в календаре? Пусть кто-нибудь вразумительно это объяснит, потому что понимания нет. На носу Лига чемпионов – и такие стрессовые нагрузки. Разве не от нее надо танцевать в календаре, если есть возможность облегчить жизнь нашим еврокубковым командам? Это ведь обязательно скажется потом либо на результате, либо на физическом состоянии игроков. Да и очковая копилка УЕФА, если на то пошло, работает на все российские клубы.

Вижу ли сам в этом логику? Вижу. Но пока не скажу (смеется)», – сказал Семин.