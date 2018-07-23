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  • Семин: «Пусть кто-нибудь вразумительно объяснит, по какому принципу составлялся календарь сезона»

Семин: «Пусть кто-нибудь вразумительно объяснит, по какому принципу составлялся календарь сезона»

23 июля 2018, 12:59
32

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал недовольство календарем нового сезона.

Москвичи начнут сезон матчем за Суперкубок России с ЦСКА 27 июля. В первых двух турах РФПЛ они сыграют с «Уфой» и «Спартаком».

«На мой взгляд, есть смысл перед сезоном собрать тренеров и узнать их мнение о календаре и регламенте. Вот скажите, по какому принципу составлялось расписание матчей сезона? Если это система Бергера, то первая команда должна встречаться с последней, вторая с предпоследней и так далее. Смотрим первый тур. «Спартак» – «Оренбург», «Енисей»«Зенит», «Крылья Советов» – ЦСКА. Все соответствует. И вдруг «Локомотив» – «Уфа». Чемпион – с шестой командой прошлого сезона, участницей еврокубков.

То есть 27 июля мы бьемся с армейцами за Суперкубок, через два дня на третий – «Уфа», во втором туре – «Спартак». И все это за девять дней на старте сезона. В чем тут острая необходимость? Почему нельзя было провести Суперкубок 26 числа? По какому принципу производился посев в календаре? Пусть кто-нибудь вразумительно это объяснит, потому что понимания нет. На носу Лига чемпионов – и такие стрессовые нагрузки. Разве не от нее надо танцевать в календаре, если есть возможность облегчить жизнь нашим еврокубковым командам? Это ведь обязательно скажется потом либо на результате, либо на физическом состоянии игроков. Да и очковая копилка УЕФА, если на то пошло, работает на все российские клубы.

Вижу ли сам в этом логику? Вижу. Но пока не скажу (смеется)», – сказал Семин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (32)
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O-Z
1532341825
Обыграете Цска, переигаете уфу и на кураже разгромите спартак. Как то так
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Vitaly1960
1532342223
Так , ведь и для "Спартака" "Локомотив" - не подарок! Всем не угодишь! Но лучше с классной командой сыграть летом в нормальных условиях, чем в экстремальных в конце ноября, когда даже на такой матч зрителей-"моржей" не соберёшь и полстадиона!
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nirita
1532345518
Началось нытьё...
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_Marqella_
1532349764
Всегда кто то будет не доволен, всем не угодишь...Радует что Зенит играет с Енисеем в первом туре, как в прочем и в прошлом году со САК-Хабаровск...хоть не на льду в декабре играть при -15...))
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APchelov
1532357559
Началооось тренерское нытьё. Плохой знак для железных дорог
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zigbert
1532358336
Уфу все же к грандам отнести сложно.
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Serjoga
1532358694
Админы! Ну нет в этом сезоне РФПЛ! Есть РПЛ!
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OfaZavr
1532359722
недовольство его понятно, но не впервой же с календарем такие ситуации да и со многим другим. РФС сделать сделает а вот внятно объяснить будет весьма непросто)
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Рубик Докоян
1532361591
Дать старшеклассникам домашнее задание со всеми исходными данными по играм в еврокубках, участие сборной в Лиге наций и отборочных на Евро 2020г. И они составят календарь РПЛ без головной боли для команд. Такое впечатление, что всех тупых собрали и пристроили на работу в РФС.
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Chaborz.1990
1532370342
Главное чтобы с северными сыграть в нормальных условиях,календарь должен быть сверстан только из этого
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