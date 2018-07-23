Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семин: «Пусть кто-нибудь вразумительно объяснит, по какому принципу составлялся календарь сезона»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал недовольство календарем нового сезона.

    Москвичи начнут сезон матчем за Суперкубок России с ЦСКА 27 июля. В первых двух турах РФПЛ они сыграют с «Уфой» и «Спартаком».

    «На мой взгляд, есть смысл перед сезоном собрать тренеров и узнать их мнение о календаре и регламенте. Вот скажите, по какому принципу составлялось расписание матчей сезона? Если это система Бергера, то первая команда должна встречаться с последней, вторая с предпоследней и так далее. Смотрим первый тур. «Спартак» – «Оренбург», «Енисей»«Зенит», «Крылья Советов» – ЦСКА. Все соответствует. И вдруг «Локомотив» – «Уфа». Чемпион – с шестой командой прошлого сезона, участницей еврокубков.

    То есть 27 июля мы бьемся с армейцами за Суперкубок, через два дня на третий – «Уфа», во втором туре – «Спартак». И все это за девять дней на старте сезона. В чем тут острая необходимость? Почему нельзя было провести Суперкубок 26 числа? По какому принципу производился посев в календаре? Пусть кто-нибудь вразумительно это объяснит, потому что понимания нет. На носу Лига чемпионов – и такие стрессовые нагрузки. Разве не от нее надо танцевать в календаре, если есть возможность облегчить жизнь нашим еврокубковым командам? Это ведь обязательно скажется потом либо на результате, либо на физическом состоянии игроков. Да и очковая копилка УЕФА, если на то пошло, работает на все российские клубы.

    Вижу ли сам в этом логику? Вижу. Но пока не скажу (смеется)», – сказал Семин.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2018 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 24 июля 2018, 19:33

      Полностью согласен с Семиным. беспредел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      denzillo 24 июля 2018, 09:05

      Палыч как всегда...он хоть раз каким либо расписанием был рад?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4434

      ЮНик 24 июля 2018, 05:08

      Дедушку-машиниста-путейщика в АПЛ заслать. За справедливостью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 июля 2018, 22:12

      Сезон еще не начался, а отмазки готовы!
      Играй! Мяч круглый, поле зеленое...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 23 июля 2018, 21:46

      Ответ прост, как пареная репа, футбольная мафия не победима, а её действия не предсказуемы. Неужели Сёмин этого не знает. Конечно, знает. Но заявляет, что пока не скажет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 23 июля 2018, 21:25

      Главное чтобы с северными сыграть в нормальных условиях,календарь должен быть сверстан только из этого

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 23 июля 2018, 19:40

      Так это здорово начинать с крепкими командами. Не дадут расслабится и тонус будет на уровне. Самое то к лиге чемпионов.Палыч радоватся надо.... а не ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 18:59

      Дать старшеклассникам домашнее задание со всеми исходными данными по играм в еврокубках, участие сборной в Лиге наций и отборочных на Евро 2020г. И они составят календарь РПЛ без головной боли для команд. Такое впечатление, что всех тупых собрали и пристроили на работу в РФС.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 18:28

      недовольство его понятно, но не впервой же с календарем такие ситуации да и со многим другим. РФС сделать сделает а вот внятно объяснить будет весьма непросто)

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Sosna69 23 июля 2018, 18:22

      Семин в корень зрит!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11