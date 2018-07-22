Хохлов: «Динамо» уже заждалось старта сезона»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал об ожидании нового сезона РФПЛ. Команда уже, по словам специалиста, готова стартовать.
– С какими чувствами вы ждете чемпионат России, который стартует уже 28 июля?
– Игроки неплохо поработали на сборах. И сейчас нужно все это перенести на официальные матчи. Заждались уже.
– Календарь матчей изучали? В прошлом чемпионате России вас в первом же туре ждало мощное дерби со «Спартаком», а осенью и весной – серии матчей со всеми лидерами.
– Этот календарь более ровный, нет перепадов и убийственных серий, о которых Вы правильно напомнили.
– Как прошли сборы? Все намеченное удалось выполнить?
– Все хорошо, все спарринги состоялись, ни одной тренировки из-за погодных условий не было сорвано.
Источник: «Советский спорт»