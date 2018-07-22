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    Хохлов: «Динамо» уже заждалось старта сезона»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал об ожидании нового сезона РФПЛ. Команда уже, по словам специалиста, готова стартовать.

    – С какими чувствами вы ждете чемпионат России, который стартует уже 28 июля?

    – Игроки неплохо поработали на сборах. И сейчас нужно все это перенести на официальные матчи. Заждались уже.

    – Календарь матчей изучали? В прошлом чемпионате России вас в первом же туре ждало мощное дерби со «Спартаком», а осенью и весной – серии матчей со всеми лидерами.

    – Этот календарь более ровный, нет перепадов и убийственных серий, о которых Вы правильно напомнили.

    – Как прошли сборы? Все намеченное удалось выполнить?

    – Все хорошо, все спарринги состоялись, ни одной тренировки из-за погодных условий не было сорвано.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.07.2018 17:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 23 июля 2018, 10:54

      Уже не долго в выходные начнем

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 23 июля 2018, 00:04

      Все заждались старта РФПЛ )

      0
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 22 июля 2018, 19:51

      УДАЧИ ДИНАМО!

      2
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 22 июля 2018, 19:22

      вот только нет никакого усиления

      2
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj > orlovcar 23 июля 2018, 12:20

      зато есть ослабления ((

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