Хохлов: «Динамо» уже заждалось старта сезона»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал об ожидании нового сезона РФПЛ. Команда уже, по словам специалиста, готова стартовать.

– С какими чувствами вы ждете чемпионат России, который стартует уже 28 июля?

– Игроки неплохо поработали на сборах. И сейчас нужно все это перенести на официальные матчи. Заждались уже.

– Календарь матчей изучали? В прошлом чемпионате России вас в первом же туре ждало мощное дерби со «Спартаком», а осенью и весной – серии матчей со всеми лидерами.

– Этот календарь более ровный, нет перепадов и убийственных серий, о которых Вы правильно напомнили.

– Как прошли сборы? Все намеченное удалось выполнить?

– Все хорошо, все спарринги состоялись, ни одной тренировки из-за погодных условий не было сорвано.