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  • Семак: «Ничья с «Интером»? Неплохая точка в предсезонной подготовке»

Семак: «Ничья с «Интером»? Неплохая точка в предсезонной подготовке»

22 июля 2018, 00:19
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Интера» (3:3).

– Можно ли сказать, что ничья с «Интером» – это такая качественная точка в предсезонной подготовке?

– То, что это точка – совершенно верно, неплохая такая точка. Получилась интересная игра с обилием забитых мячей. Информативный, хороший матч для анализа на фоне очень приличного соперника.

Ажиотаж вокруг матча был огромный, играть на стадионе со зрителями, конечно, здорово. И организация, и арена, и поле, и игра — понравились. Получили большую пищу для размышления.

– Сколько раз сегодня вы успели обняться с Лучано Спаллетти?

– Не так много: перед игрой, перед раздевалками и после матча. Три раза, все как обычно.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Интер Семак Сергей
Комментарии (13)
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Ден71
1532214798
не плохо по пинались )
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juvseriy
1532215580
Почему то кажется что конкурентов у Зенита не будет в этом сезоне
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simoron81
1532227309
Посмотрим как получится у семака
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FCZenit is Ivanovo
1532231023
Все нормалек
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markel38
1532233694
да эта вам не в катаре сборы !)
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val-berezko
1532240254
Матч получился интересным,насыщенным,не жестким. Зенит понравился своей активностью. Немного раздражал Дзюба со своей поднятой корягой,но,по моему,на него мало обращали внимание. Голы - на любой вкус. Мак и Эрнани -красавцы.Шатов,Набибулин запомнились. Иванович-слов нет. Пока все в норме.
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Zenmaster
1532244376
Игра была зрелищной -- прибавила оптимизма на будущее !!!
Ответить
a-rakhmatov
1532248194
Эта играла показала, что Зенит с Семаком стал играть увереннее и лучше....удачи Зене )))
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Gullit 76
1532252105
У Семака всё получится!
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zigbert
1532285000
Игра с акцентом на атаку.
Ответить
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