Семак: «Ничья с «Интером»? Неплохая точка в предсезонной подготовке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Интера» (3:3).

– Можно ли сказать, что ничья с «Интером» – это такая качественная точка в предсезонной подготовке?

– То, что это точка – совершенно верно, неплохая такая точка. Получилась интересная игра с обилием забитых мячей. Информативный, хороший матч для анализа на фоне очень приличного соперника.

Ажиотаж вокруг матча был огромный, играть на стадионе со зрителями, конечно, здорово. И организация, и арена, и поле, и игра — понравились. Получили большую пищу для размышления.

– Сколько раз сегодня вы успели обняться с Лучано Спаллетти?

– Не так много: перед игрой, перед раздевалками и после матча. Три раза, все как обычно.