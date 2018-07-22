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    Семак: «Ничья с «Интером»? Неплохая точка в предсезонной подготовке»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат товарищеского матча против «Интера» (3:3).

    – Можно ли сказать, что ничья с «Интером» – это такая качественная точка в предсезонной подготовке?

    – То, что это точка – совершенно верно, неплохая такая точка. Получилась интересная игра с обилием забитых мячей. Информативный, хороший матч для анализа на фоне очень приличного соперника.

    Ажиотаж вокруг матча был огромный, играть на стадионе со зрителями, конечно, здорово. И организация, и арена, и поле, и игра — понравились. Получили большую пищу для размышления.

    – Сколько раз сегодня вы успели обняться с Лучано Спаллетти?

    – Не так много: перед игрой, перед раздевалками и после матча. Три раза, все как обычно.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.07.2018 00:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 21:43

      Игра с акцентом на атаку.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 июля 2018, 12:35

      У Семака всё получится!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июля 2018, 11:29

      Эта играла показала, что Зенит с Семаком стал играть увереннее и лучше....удачи Зене )))

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 июля 2018, 10:26

      Игра была зрелищной -- прибавила оптимизма на будущее !!!

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 22 июля 2018, 09:17

      Матч получился интересным,насыщенным,не жестким. Зенит понравился своей активностью. Немного раздражал Дзюба со своей поднятой корягой,но,по моему,на него мало обращали внимание. Голы - на любой вкус. Мак и Эрнани -красавцы.Шатов,Набибулин запомнились. Иванович-слов нет. Пока все в норме.

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      Рейтинг: +63

      markel38 22 июля 2018, 07:28

      да эта вам не в катаре сборы !)

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 22 июля 2018, 06:43

      Все нормалек

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 22 июля 2018, 05:41

      Посмотрим как получится у семака

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 22 июля 2018, 02:26

      Почему то кажется что конкурентов у Зенита не будет в этом сезоне

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > juvseriy 22 июля 2018, 07:01

      Каждый год так кажется( Но в Богданыча вериться по другому, ему не до понтов, так что ждём результат

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      Рейтинг: +309

      Ден71 22 июля 2018, 02:13

      не плохо по пинались )

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