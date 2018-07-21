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  • В Белоруссии опровергли информацию, что Марадона будет жить в особняке за 20 миллионов

В Белоруссии опровергли информацию, что Марадона будет жить в особняке за 20 миллионов

21 июля 2018, 08:36
7

Пресс-секретарь «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова опровергла информацию, согласно которой председатель правления клуба Диего Марадона будет жить в Минске в особняке за 20 миллионов евро. По ее словам, легендарный аргентинский футболист еще не определился с жильем.

В агентстве недвижимости «Сильван VIP» заявили, что в столице Белоруссии в принципе не существует жилья с такой ценой.

«За все время существования агентства, а это больше 20 лет, у нас не было объектов с такой ценой. Самые дорогие дома, которые сегодня есть в нашей базе, предлагают за 4-5 миллионов долларов, и они не рекламируются. Слышала лишь об одной сделке в Минске, когда дом был продан за 7 миллионов. Это, наверное, был потолок», — цитирует представителя агентства Валерию Хованскую портал tut.by.

Источник: Бомбардир.ру
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест Марадона Диего
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1532152835
Ну хоть одна подруга поведала правду о недвижимости у соседей и их ценовой потолок. И мозги не пухнут у модераторов различных сайтов перепечатывать разный новостной мусор по надцать раз на день.
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mihail200606
1532153580
За такую цену только у батьки жилье)
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alex1951
1532155053
Ему и палатки хва. Главное ,шоб унитаз большой имелся, куда рыгать....ну он знает)))
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subbotaspartak
1532155646
За 20 лимонов любой сарай Наркоше рай.
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ItalianFootball
1532156979
1) Батька бы за ним бригаду выслал. 2) Не бойтесь, Диего там не надолго. 3) Не верю я человеку с фамилией Хованская.
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OfaZavr
1532158083
одни придумывают информацию чтобы другие потом ее опровергали)
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zigbert
1532258894
Слухи летят впереди Марадоны.
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