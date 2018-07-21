В Белоруссии опровергли информацию, что Марадона будет жить в особняке за 20 миллионов

Пресс-секретарь «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова опровергла информацию, согласно которой председатель правления клуба Диего Марадона будет жить в Минске в особняке за 20 миллионов евро. По ее словам, легендарный аргентинский футболист еще не определился с жильем.

В агентстве недвижимости «Сильван VIP» заявили, что в столице Белоруссии в принципе не существует жилья с такой ценой.

«За все время существования агентства, а это больше 20 лет, у нас не было объектов с такой ценой. Самые дорогие дома, которые сегодня есть в нашей базе, предлагают за 4-5 миллионов долларов, и они не рекламируются. Слышала лишь об одной сделке в Минске, когда дом был продан за 7 миллионов. Это, наверное, был потолок», — цитирует представителя агентства Валерию Хованскую портал tut.by.