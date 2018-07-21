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    В Белоруссии опровергли информацию, что Марадона будет жить в особняке за 20 миллионов

    Пресс-секретарь «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова опровергла информацию, согласно которой председатель правления клуба Диего Марадона будет жить в Минске в особняке за 20 миллионов евро. По ее словам, легендарный аргентинский футболист еще не определился с жильем.

    В агентстве недвижимости «Сильван VIP» заявили, что в столице Белоруссии в принципе не существует жилья с такой ценой.

    «За все время существования агентства, а это больше 20 лет, у нас не было объектов с такой ценой. Самые дорогие дома, которые сегодня есть в нашей базе, предлагают за 4-5 миллионов долларов, и они не рекламируются. Слышала лишь об одной сделке в Минске, когда дом был продан за 7 миллионов. Это, наверное, был потолок», — цитирует представителя агентства Валерию Хованскую портал tut.by.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2018 08:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 14:28

      Слухи летят впереди Марадоны.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 10:28

      одни придумывают информацию чтобы другие потом ее опровергали)

      4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 июля 2018, 10:09

      1) Батька бы за ним бригаду выслал. 2) Не бойтесь, Диего там не надолго. 3) Не верю я человеку с фамилией Хованская.

      2
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      Рейтинг: +6104

      subbotaspartak 21 июля 2018, 09:47

      За 20 лимонов любой сарай
      Наркоше рай.

      1
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 21 июля 2018, 09:37

      Ему и палатки хва.
      Главное ,шоб унитаз большой имелся,
      куда рыгать....ну он знает)))

      2
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 21 июля 2018, 09:13

      За такую цену только у батьки жилье)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 09:00

      Ну хоть одна подруга поведала правду о недвижимости у соседей и их ценовой потолок. И мозги не пухнут у модераторов различных сайтов перепечатывать разный новостной мусор по надцать раз на день.

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