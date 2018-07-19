Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игнашевич: «Все Суперкубки России были запоминающиеся. Особенно крупные победы над «Спартаком»

    Бывший защитник «Локомотива» и ЦСКА Сергей Игнашевич вспомнил свое участие в матчах за Суперкубок России. По его словам, особенно запоминающимися для него стали крупные победы над «Спартаком».

    В пятницу, 27 июля, ЦСКА и «Локомотив» встретятся в игре за Суперкубок-2018. Игнашевич – семикратный обладатель данного трофея.

    – 15 лет назад вы выиграли первый в истории Суперкубок России с «Локомотивом». Что осталось в памяти от той игры?

    – Драматичный получился матч. Мы стали чемпионами, ЦСКА выиграл Кубок России. Ничья в основное время, в дополнительное. Очень эмоциональная серия пенальти была. Первая пятерка не выявила победителей, пришлось прибегать к дополнительным ударам, было очень интересно.

    – Какая победа была самой запоминающейся?

    – Все они были запоминающиеся. Особенно крупные победы над «Спартаком».

    – Чем отличаются матчи за Суперкубок от матчей Кубка и чемпионата России?

    – Если откровенно говорить, то тут меньше ответственности. В чемпионате или Кубке, когда играешь важный матч, понимаешь, что команда прошла долгий путь, венцом которого стал этот матч. Волнение гораздо выше, футболисты больше нервничают. Здесь же это хороший разогрев перед чемпионатом.

    – В чем был секрет ЦСКА, выигравшего 6 из 10 игр за Суперкубок?

    – Нам, наверное, повезло, что у нас всегда в команде были максималисты. которые ставили самые высокие задачи в любом матче, даже в товарищеском. Хорошая у нас банда была, поэтому мы и щелкали турниры.

    – Какие ожидания от предстоящего матча?

    – Я уже как зритель, а не как футболист. Посмотрю, какую тактику выберут тренеры, какой настрой будет у игроков. Буду наблюдать за деталями, нюансами. Это будет серьезная игра, важно будет забить первый мяч. Игра вскрывается и от игры в шахматы переходят на шашки.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2018 17:16
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 июля 2018, 22:13

      Серёга уважаю тебя ну зачем сразу Спартак приписываешь а не зенит ни динамо локо или всех вместе других клубов не вспомнил про крупные победы видать где то ужалили сильно спартаковцы не рассчитался с ними видать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1150

      MDAR 19 июля 2018, 19:28

      Спартак у всех как "бельмо на глазу". Интересно что же такого плахого сделал вам Спартак. Или это злость на то, что не позвали в Спартак?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > MDAR 19 июля 2018, 19:43

      просто Спартак самый популярный клуб страны, этим все сказано)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > MDAR 19 июля 2018, 20:56

      просто мы не примиримые соперники ещё с 70х годов..это история. Ничего личного..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > MDAR 19 июля 2018, 20:57

      Есть такое понятие, как принципиальный соперник, и победа над ним всегда дороже ценится. Ни один настоящий армеец никогда, ни за какие деньги не перейдет в Спартак, так же и настоящие спартаковцы не перейдут в ЦСКА.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > mopecekca 19 июля 2018, 21:01

      Ты только с сезона 17-18 стал смотреть футбол? Победы ЦСКА над Спартаком в суперкубке: 2004(3-1), 2006(3-2), 2007(4-2)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > mopecekca 19 июля 2018, 21:02

      как? ЦСКА 6 раз брал Суперкубок! Спартак ни разу. Счёт 6:0. Более чем крупно..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > mopecekca 19 июля 2018, 21:24

      Какой ты смешной) Где я указал победу с крупным счетом? В чемпионате Серега громил Спартак, а за суперкубок просто обыгрывал, но это все крупные победы. Так что съязвить у тебя не вышло.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > mopecekca 19 июля 2018, 21:31

      Еще раз объясню разницу: победа с разницей в три мяча и более-это победа с крупным счетом(разгром), а любая победа над принципиальным соперником(1-0 или 10-9), тем более если на кону трофей- это крупная победа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 июля 2018, 17:28

      Сравнение шахмат с шашками понравилось. Главное - чтоб не в преферанс, как в матчах Зенита некоторых.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11