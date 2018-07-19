Игнашевич: «Все Суперкубки России были запоминающиеся. Особенно крупные победы над «Спартаком»

Бывший защитник «Локомотива» и ЦСКА Сергей Игнашевич вспомнил свое участие в матчах за Суперкубок России. По его словам, особенно запоминающимися для него стали крупные победы над «Спартаком».

В пятницу, 27 июля, ЦСКА и «Локомотив» встретятся в игре за Суперкубок-2018. Игнашевич – семикратный обладатель данного трофея.

– 15 лет назад вы выиграли первый в истории Суперкубок России с «Локомотивом». Что осталось в памяти от той игры?

– Драматичный получился матч. Мы стали чемпионами, ЦСКА выиграл Кубок России. Ничья в основное время, в дополнительное. Очень эмоциональная серия пенальти была. Первая пятерка не выявила победителей, пришлось прибегать к дополнительным ударам, было очень интересно.

– Какая победа была самой запоминающейся?

– Все они были запоминающиеся. Особенно крупные победы над «Спартаком».

– Чем отличаются матчи за Суперкубок от матчей Кубка и чемпионата России?

– Если откровенно говорить, то тут меньше ответственности. В чемпионате или Кубке, когда играешь важный матч, понимаешь, что команда прошла долгий путь, венцом которого стал этот матч. Волнение гораздо выше, футболисты больше нервничают. Здесь же это хороший разогрев перед чемпионатом.

– В чем был секрет ЦСКА, выигравшего 6 из 10 игр за Суперкубок?

– Нам, наверное, повезло, что у нас всегда в команде были максималисты. которые ставили самые высокие задачи в любом матче, даже в товарищеском. Хорошая у нас банда была, поэтому мы и щелкали турниры.

– Какие ожидания от предстоящего матча?

– Я уже как зритель, а не как футболист. Посмотрю, какую тактику выберут тренеры, какой настрой будет у игроков. Буду наблюдать за деталями, нюансами. Это будет серьезная игра, важно будет забить первый мяч. Игра вскрывается и от игры в шахматы переходят на шашки.