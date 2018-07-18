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  • Шукер: «Хорватия чувствовала себя в России как дома. У нас схожий менталитет и такая же водка»

Шукер: «Хорватия чувствовала себя в России как дома. У нас схожий менталитет и такая же водка»

18 июля 2018, 07:29
20

Глава Федерации футбола Хорватии Давор Шукер рассказал, что его делегация чувствовала себя в России как дома на протяжении всего чемпионат мира-2018.

«В плане организации турнир прошел просто великолепно. Все аспекты, включая проживание, передвижение и, конечно, безопасность, были реализованы на «отлично».

Хочется поздравить и поблагодарить за этот праздник президента Владимира Путина, вице-премьера Виталия Мутко, главу РФПЛ Сергея Прядкина и весь русский народ.

Хорватская делегация чувствовала себя здесь как дома – ведь у нас схожий менталитет, похожая кухня и такая же водка, как и у вас», – рассказал Шукер.

Чемпионат мира-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счетом 4:2.

Источник: Известия
Чемпионат мира Хорватия Мутко Виталий Прядкин Сергей Путин Владимир
Комментарии (20)
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MaxRnD
1531888794
Разница только в том, что после вашей водки клиент орёт "Слава Украини", а после нашей "Крым наш" ! ))
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Ilya_1953
1531889933
Колинда Грабар-Китарович стала президентом Хорватии в феврале 2015 года. Колинда продала президентский самолет и 35 мерседесов представительского класса, на которых ездили чиновники. Все деньги вернула в казну - вот и все сравнение..
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тщмек 19
1531889974
водку будут предлагать вам - отвечай: - Нет, ребята-дерьмократы, только чай...
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general.lizyukov
1531892378
Не-не-не, про менталитет не надо, мы как усташи себя не вели в Хорватии.
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alex1951
1531893718
Господин Шухер. Если мы вас правильно поняли , Ключевое слово - Водка? Но в этом плане вынужден хорватов разочаровать: В этой номинации - Россия Чемпион Мира)))))
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mamba9090909
1531894043
Главное, водка.))
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VOLK83
1531905245
Водка! - и Вода тоже одинаковая))))
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Полная Канистра
1531907667
на счёт //менталитета// он тут сильно перегнул даже близко не стояли они с нами всё это фальшивое луковство от господина шукера
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zigbert
1531919186
Очень лестные высказывания господина Шукера.
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