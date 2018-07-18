Шукер: «Хорватия чувствовала себя в России как дома. У нас схожий менталитет и такая же водка»

Глава Федерации футбола Хорватии Давор Шукер рассказал, что его делегация чувствовала себя в России как дома на протяжении всего чемпионат мира-2018.

«В плане организации турнир прошел просто великолепно. Все аспекты, включая проживание, передвижение и, конечно, безопасность, были реализованы на «отлично».

Хочется поздравить и поблагодарить за этот праздник президента Владимира Путина, вице-премьера Виталия Мутко, главу РФПЛ Сергея Прядкина и весь русский народ.

Хорватская делегация чувствовала себя здесь как дома – ведь у нас схожий менталитет, похожая кухня и такая же водка, как и у вас», – рассказал Шукер.

Чемпионат мира-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счетом 4:2.