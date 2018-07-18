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    Шукер: «Хорватия чувствовала себя в России как дома. У нас схожий менталитет и такая же водка»

    Глава Федерации футбола Хорватии Давор Шукер рассказал, что его делегация чувствовала себя в России как дома на протяжении всего чемпионат мира-2018.

    «В плане организации турнир прошел просто великолепно. Все аспекты, включая проживание, передвижение и, конечно, безопасность, были реализованы на «отлично».

    Хочется поздравить и поблагодарить за этот праздник президента Владимира Путина, вице-премьера Виталия Мутко, главу РФПЛ Сергея Прядкина и весь русский народ.

    Хорватская делегация чувствовала себя здесь как дома – ведь у нас схожий менталитет, похожая кухня и такая же водка, как и у вас», – рассказал Шукер.

    Чемпионат мира-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию со счетом 4:2.

    Источник: Известия

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    18.07.2018 07:29
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 16:06

      Очень лестные высказывания господина Шукера.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 июля 2018, 12:54

      на счёт //менталитета// он тут сильно перегнул даже близко не стояли они с нами всё это фальшивое луковство от господина шукера

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 18 июля 2018, 12:14

      Водка! - и Вода тоже одинаковая))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6956

      mamba9090909 18 июля 2018, 09:07

      Главное, водка.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11526

      alex1951 18 июля 2018, 09:01

      Господин Шухер.
      Если мы вас правильно поняли ,
      Ключевое слово - Водка?
      Но в этом плане вынужден хорватов разочаровать:
      В этой номинации - Россия Чемпион Мира)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 18 июля 2018, 08:39

      Не-не-не, про менталитет не надо, мы как усташи себя не вели в Хорватии.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 18 июля 2018, 07:59

      водку будут предлагать вам - отвечай:
      - Нет, ребята-дерьмократы, только чай...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 18 июля 2018, 07:58

      Колинда Грабар-Китарович стала президентом Хорватии в феврале 2015 года.
      Колинда продала президентский самолет и 35 мерседесов представительского класса, на которых ездили чиновники. Все деньги вернула в казну - вот и все сравнение..

      8
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Ilya_1953 18 июля 2018, 08:01

      А кому продала? А, пендосам же, как я не просек...

      1
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > тщмек 19 18 июля 2018, 09:05

      Вот секи в следующий раз, а то под шумок чемпионата подняли возраст выхода на пенсию до 67 лет, при продолжительности жизни у тебя 60 лет, т.ч. на пенсию ты не рассчитывай.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Ilya_1953 18 июля 2018, 09:06

      Шумок у тебя в башке, мой

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Ilya_1953 18 июля 2018, 09:08

      маразматический друг. Судя по возрасту, ты сам уже на пенсии, но еще не понял этого. помедитируй.

      1
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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > тщмек 19 18 июля 2018, 09:25

      Вполне еще способен, даже, тобой заняться.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Ilya_1953 18 июля 2018, 09:28

      Ты способен только на тупые высеры, нормальный пенсионер не будет трясти рогами, если ему поднимут пенсию. Пока, у меня тырнет зависнет, если с каждым ********* разговаривать

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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > тщмек 19 18 июля 2018, 09:45

      Заштопойся...

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Ilya_1953 18 июля 2018, 09:50

      привет Рейнгольду, без вас было б скучно

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      Рейтинг: +55

      Ilya_1953 > тщмек 19 18 июля 2018, 18:11

      Козлик, все не успокоишься? Спрятался, позволяешь себе хамить, упырек, адрес назови.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Ilya_1953 18 июля 2018, 18:27

      вот ты и назови свой, я как раз в отпуске, одним ********* меньше будет

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      Ilya_1953 > тщмек 19 18 июля 2018, 20:38

      Сыкло, опять лай из подворотни, ты же первый начал, отвечай до конца, козлик.

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      Рейтинг: +54992

      MaxRnD 18 июля 2018, 07:39

      Разница только в том, что после вашей водки клиент орёт "Слава Украини", а после нашей "Крым наш" ! ))

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