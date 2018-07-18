Уткин: «Я и забыл, что Кирьяков левша»

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился наблюдениями по поводу драки между журналистом Игорем Рабинером и бывшим главным тренером тульского «Арсенала» Сергеем Кирьяковым. Потасовка произошла сегодня возле студии телеканала «Матч ТВ».

«В этом фото трогательно все: и выражение лица, с которым за правду умирать, и логотип издания (наше фото, не ********), и даже то, что Кирьяков левша. Я и забыл!» – сообщил Уткин.