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    Уткин: «Я и забыл, что Кирьяков левша»

    Футбольный комментатор Василий Уткин поделился наблюдениями по поводу драки между журналистом Игорем Рабинером и бывшим главным тренером тульского «Арсенала» Сергеем Кирьяковым. Потасовка произошла сегодня возле студии телеканала «Матч ТВ».

    «В этом фото трогательно все: и выражение лица, с которым за правду умирать, и логотип издания (наше фото, не ********), и даже то, что Кирьяков левша. Я и забыл!» – сообщил Уткин.

    Источник: Twitter

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    18.07.2018 00:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 18 июля 2018, 07:57

      Да уж, как у них там все трогательно!!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июля 2018, 06:38

      Кто пинал мяч не промахнётся по @опе Уткина хоть с правой, хоть с левой ноги...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 18 июля 2018, 06:08

      Уткосян-Крязанов...

      1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 18 июля 2018, 03:21

      Вася забыл , что Киря левша , так давно тебе с левой заряжал , что запамятовал ? А может это просто был удар Ура-Маваши ?

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