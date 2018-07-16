Хорватский агент – о финале ЧМ-2018: «Получилось так: играли мы, а забивали французы»

Хорватский футбольный агент Младен Клишкиниц поделился впечатлениями от финала ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Франции (2:4). Он подчеркнул, что надеялся на победу балканской команды.

«Предполагал, что Хорватия сможет победить. Как раз поправился Перишич, все были в строю и дали настоящий бой французам. Получилось так: играли мы, а забивали – они.

Конечно, очень расстроен, как и миллионы наших болельщиков. Но с сегодняшнего дня это разочарование исчезнет. Потому что все будут помнить о том, что Хорватия добилась отличного результата – дошла до финала чемпионата мира! Это самый главный итог турнира для нас», – сказал Клишкиниц.

Выход в финал ЧМ-2018 – первый для хорватов в истории чемпионатов мира.