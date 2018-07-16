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    Хорватский агент – о финале ЧМ-2018: «Получилось так: играли мы, а забивали французы»

    Хорватский футбольный агент Младен Клишкиниц поделился впечатлениями от финала ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Франции (2:4). Он подчеркнул, что надеялся на победу балканской команды.

    «Предполагал, что Хорватия сможет победить. Как раз поправился Перишич, все были в строю и дали настоящий бой французам. Получилось так: играли мы, а забивали – они.

    Конечно, очень расстроен, как и миллионы наших болельщиков. Но с сегодняшнего дня это разочарование исчезнет. Потому что все будут помнить о том, что Хорватия добилась отличного результата – дошла до финала чемпионата мира! Это самый главный итог турнира для нас», – сказал Клишкиниц.

    Выход в финал ЧМ-2018 – первый для хорватов в истории чемпионатов мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2018 12:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 июля 2018, 14:39

      Особо,видимо, отличился в игре сам этот агент. Видимо,хорваты так "играли", что наиграли на 4 пропущенных гола. Нечего на зеркало пенять, коли...

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