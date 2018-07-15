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  • Путин: «Можем гордиться сборной России и ее замечательным тренером»

Путин: «Можем гордиться сборной России и ее замечательным тренером»

15 июля 2018, 23:37
15

Президент РФ Владимир Путин поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018.

«Думаю, что миллионы людей, кто бы что ни говорил, не ожидали такого результата от нашей команды. Мы можем быть горды тем, что у нас появился такой замечательный тренер, причем российский тренер, и мы можем гордиться своей командной.

Разумеется, спорт – это не искусство, где просто любуются происходящими событиями. В спорте нужен результат. И результат у них был достойный. Но самое главное, что мы поняли, что у нас есть футбол, что у нас есть своя команда, что у нас появляется своя школа, что мы можем рассчитывать и на более высокие ранги в этой табели о рангах, и на соответствующие места на международных первенствах. Наша сборная это показала.

Что мне особенно понравилось – то, что ребята показали характер и качество игры. Они боролись до конца. И мне кажется, что это самое главное. Вот за это мы должны быть им благодарны и должны их, безусловно, поддержать. И результат сам по себе – конечно, давно не было такого результата. Считаю, что мы должны их поздравить и соответствующим образом настроить на будущие победы.

Мы встретимся, мы уже запланировали такие встречи. Сначала встретимся с тренером, с капитаном. Они поучаствуют в Совете по спорту в Калининграде. А потом встретимся, безусловно, и с командой», – приводит слова Путина официальный сайт президента РФ.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала. Это лучший результат команды в истории.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Путин Владимир
Комментарии (15)
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Gazzaev_Pyos
1531687659
Как там со стадионами дела обстоят?
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KOLBIS
1531687728
Добро пожаловать в семью Станислав Саламович...
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САДЫЧОК
1531688688
теперь будет пожизненный тренер сборной !
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vovan55
1531691926
Дана команда - гордиться и радоваться...а дальше что...закрыть глаза и умиляться...
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Yev
1531692079
Спасибо команде, тренеру, Президенту и стране за этот праздник!!! Сейчас ощущение, как-будто завтра 2-е января. Немного жаль, но будем ждать новых успехов!!! Россия - вперёд!!!
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САДЫЧОК
1531693350
Кстати про тренера хорошо сказал ...ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: КОНТРАКТ С ЧЕРЧЕСОВЫМ НАДО ПРОДЛИТЬ ДО ПЕРВОГО ПОРАЖЕНИЯ, А ПОТОМ ПИНКОМ ПОД ЗАД.
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нейтральныйкакникто
1531709778
Результат и характер сборной, биться до конца-вот только плюсы , а остальное отстой , но если ВВП сказал ГОРДИТЬСЯ , будем гордиться
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fanchik
1531718672
Президенту гордится надо не футболистами и тренером " сборной, отскочившими" в 1/8 с испанцами и уступившими маленькой Хорватии в 1/4.Гордятся своими жителями в огромной стране,где пенсионеры не живут на грани нищенства,где кто трудится получают достойную зарплату, а не сводит концы с концами чтобы прокормить семью,где природные ресурсы не принадлежат "кучке" кто у власти и их приближенным,где в стране воровство и коррупция сведены к минимуму,где медицина,спорт, культура ,наука и другие сферы жизнедеятельности в действительности полноценно помогающие населению быть счастливыми в этой стране и гордиться своим президентом .К сожалению господину президенту ЧМ18 сильно закружил голову.Футболисты и тренер готовьте "дырочки для своих мундиров"
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zigbert
1531721562
После таких слов за команду можно не волноваться - все под полным контролем.
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OfaZavr
1531722982
то что такого результата мало кто ожидал это верно, а вот насчет замечательный ли появился тренер покажет ближайшее будущее.
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