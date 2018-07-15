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    Путин: «Можем гордиться сборной России и ее замечательным тренером»

    Президент РФ Владимир Путин поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018.

    «Думаю, что миллионы людей, кто бы что ни говорил, не ожидали такого результата от нашей команды. Мы можем быть горды тем, что у нас появился такой замечательный тренер, причем российский тренер, и мы можем гордиться своей командной.

    Разумеется, спорт – это не искусство, где просто любуются происходящими событиями. В спорте нужен результат. И результат у них был достойный. Но самое главное, что мы поняли, что у нас есть футбол, что у нас есть своя команда, что у нас появляется своя школа, что мы можем рассчитывать и на более высокие ранги в этой табели о рангах, и на соответствующие места на международных первенствах. Наша сборная это показала.

    Что мне особенно понравилось – то, что ребята показали характер и качество игры. Они боролись до конца. И мне кажется, что это самое главное. Вот за это мы должны быть им благодарны и должны их, безусловно, поддержать. И результат сам по себе – конечно, давно не было такого результата. Считаю, что мы должны их поздравить и соответствующим образом настроить на будущие победы.

    Мы встретимся, мы уже запланировали такие встречи. Сначала встретимся с тренером, с капитаном. Они поучаствуют в Совете по спорту в Калининграде. А потом встретимся, безусловно, и с командой», – приводит слова Путина официальный сайт президента РФ.

    Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала. Это лучший результат команды в истории.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2018 23:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 09:36

      то что такого результата мало кто ожидал это верно, а вот насчет замечательный ли появился тренер покажет ближайшее будущее.

      3
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 09:12

      После таких слов за команду можно не волноваться - все под полным контролем.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 16 июля 2018, 08:24

      Президенту гордится надо не футболистами и тренером " сборной, отскочившими" в 1/8 с испанцами и уступившими маленькой Хорватии в 1/4.Гордятся своими жителями в огромной стране,где пенсионеры не живут на грани нищенства,где кто трудится получают достойную зарплату, а не сводит концы с концами чтобы прокормить семью,где природные ресурсы не принадлежат "кучке" кто у власти и их приближенным,где в стране воровство и коррупция сведены к минимуму,где медицина,спорт, культура ,наука и другие сферы жизнедеятельности в действительности полноценно помогающие населению быть счастливыми в этой стране и гордиться своим президентом .К сожалению господину президенту ЧМ18 сильно закружил голову.Футболисты и тренер готовьте "дырочки для своих мундиров"

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 июля 2018, 07:39

      Что-то молчит блаженный оракул Фурсенко....

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 16 июля 2018, 05:56

      Результат и характер сборной, биться до конца-вот только плюсы , а остальное отстой , но если ВВП сказал ГОРДИТЬСЯ , будем гордиться

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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > нейтральныйкакникто 16 июля 2018, 09:27

      слова царя не вздумай оспаривать)

      0
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 16 июля 2018, 01:22

      Кстати про тренера хорошо сказал ...ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: КОНТРАКТ С ЧЕРЧЕСОВЫМ НАДО ПРОДЛИТЬ ДО ПЕРВОГО ПОРАЖЕНИЯ, А ПОТОМ ПИНКОМ ПОД ЗАД.

      3
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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 июля 2018, 01:01

      Спасибо команде, тренеру, Президенту и стране за этот праздник!!!
      Сейчас ощущение, как-будто завтра 2-е января. Немного жаль, но будем ждать новых успехов!!!
      Россия - вперёд!!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК > Yev 16 июля 2018, 01:17

      ....Сейчас ощущение, как-будто завтра ....отменит повышение тарифов ЖКХ отменит повышение НДС . вернет пенсии ! ...
      Россия - вперёд!!!

      4
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      Рейтинг: +675

      kagorich > САДЫЧОК 16 июля 2018, 10:24

      А я вот обычный работяга и у меня 4-ро детей и благодаря тому ,что стадион построили в 100 км от моего города, я со своим сыном смог посетить этот Праздник Футбола! Ни при каких других обстоятельствах мне там не быть! И мне честно побарабану какие там тарифы ЖКХ и т.д.-разберёмся, зато я был на ЧМ!!! С этой целью и были построены стадионы на периферии.

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 16 июля 2018, 00:58

      Дана команда - гордиться и радоваться...а дальше что...закрыть глаза и умиляться...

      2
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 16 июля 2018, 00:04

      теперь будет пожизненный тренер сборной !

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 23:48

      Добро пожаловать в семью Станислав Саламович...

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