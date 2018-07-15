Путин: «Можем гордиться сборной России и ее замечательным тренером»

Президент РФ Владимир Путин поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018.

«Думаю, что миллионы людей, кто бы что ни говорил, не ожидали такого результата от нашей команды. Мы можем быть горды тем, что у нас появился такой замечательный тренер, причем российский тренер, и мы можем гордиться своей командной.

Разумеется, спорт – это не искусство, где просто любуются происходящими событиями. В спорте нужен результат. И результат у них был достойный. Но самое главное, что мы поняли, что у нас есть футбол, что у нас есть своя команда, что у нас появляется своя школа, что мы можем рассчитывать и на более высокие ранги в этой табели о рангах, и на соответствующие места на международных первенствах. Наша сборная это показала.

Что мне особенно понравилось – то, что ребята показали характер и качество игры. Они боролись до конца. И мне кажется, что это самое главное. Вот за это мы должны быть им благодарны и должны их, безусловно, поддержать. И результат сам по себе – конечно, давно не было такого результата. Считаю, что мы должны их поздравить и соответствующим образом настроить на будущие победы.

Мы встретимся, мы уже запланировали такие встречи. Сначала встретимся с тренером, с капитаном. Они поучаствуют в Совете по спорту в Калининграде. А потом встретимся, безусловно, и с командой», – приводит слова Путина официальный сайт президента РФ.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала. Это лучший результат команды в истории.