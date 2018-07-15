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    Президент Хорватии – на русском языке: «Россия, спасибо за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева»

    Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018.

    «Дорогие российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева.

    Сегодня болейте за Хорватию. Давайте радоваться вместе. Спасибо Россия. Мы едем, Хорватия!» – говорится в сообщении в фейсбуке.

    Сегодня сборная Хорватии в финале сыграет против Франции. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Facebook.com

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    15.07.2018 11:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 16:14

      Лучше не болеть а смотреть интересный футбол.

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 15 июля 2018, 15:39

      А вы хреновые гости-провокаторы. Даже с учетом Чорлуки я сегодня болею в финале не за вас.

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 15 июля 2018, 14:30

      Главное, чтоб твои сограждане опять не ляпнули чего, с них станется.

      3
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