Президент Хорватии – на русском языке: «Россия, спасибо за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева»

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018.

«Дорогие российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева.

Сегодня болейте за Хорватию. Давайте радоваться вместе. Спасибо Россия. Мы едем, Хорватия!» – говорится в сообщении в фейсбуке.

Сегодня сборная Хорватии в финале сыграет против Франции. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.