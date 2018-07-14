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    Мэр Загреба: «Мы сделаем самый красивый стадион на 35 тысяч мест. Я не буду, как Путин, строить арены за 400-500 миллионов»

    Мэр Загреба Милан Бандич заявил, что построит в городе национальный стадион и хорватский футбольный дом. Сегодня глава столицы Хорватии представил проект.

    «Я не собираюсь строить стадионы, как Путин, за 400-500 миллионов евро. Мы не Россия, несмотря на то, что я уважаю его как президента. Он организовал великолепный чемпионат мира.

    Мы сделаем самый красивый стадион на 35 тысяч мест, который обойдется в 120 миллионов евро.

    70% средств предоставит город, остальное дадут правительство и Хорватский футбольный союз», – цитирует Бандича 24sata.hr.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2018 17:26
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 14 июля 2018, 23:06

      У нас ничего не построишь и не создашь, если 40-50% бюджетных денег не уйдут в откаты. Главное, что теперь делать с этими стадионами, не пасти же на них отары овец?

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 июля 2018, 22:49

      Что ж они ведут себя как подростки в раздевалке.
      А можно просто построить красивый стадион, а не пытаться пипиську сделать длинней?

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 июля 2018, 22:42

      наивный как ребёнок..

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 14 июля 2018, 22:37

      Всё-таки это у цыган в крови - ненавидеть Россию. Сначала Вида ляпнул, теперь этот мэр мухосранска.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 14 июля 2018, 21:31

      Непонятны люди, защищающие прогнившую власть, Путина, текущие реформы, курс отторжения здравого смысла, терпимости, мультикультурности. То ли вы настолько слепы, что у вас воруют из под носа, то ли настолько одиноки, что быть частью ватной системы- ваш единственная радость и "национальная идея", то ли никогда не видели как живут люди в развитых странах. Не понятно зачем вы все это перекладываете и на футбол. Не понятно. Правда. Объясните.

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > headdevil 14 июля 2018, 21:40

      Если вам так нравится жить, как живут люди в развитых странах, почему вы не уедете в развитые страны? Только не возвращайтесь потом, пожалуйста.

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      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > тщмек 19 14 июля 2018, 21:44

      А почему своя гниёт, а не развивается, не смотря на все жидовские обещания???

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Nerlinger 14 июля 2018, 21:46

      И вам предлагаю ********, как можно скорее.

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil > тщмек 19 14 июля 2018, 22:01

      С какой стати я должен уезжать? Я буду жить там, где захочу.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > headdevil 14 июля 2018, 22:04

      Жить и вонять? Конечно, там-то тебе не дадут бросаться говном, как здесь. Мне что нравится - один с авой двуглавой курицы, другой - болельщик самого мафиозного клуба - рассуждают о том, как все вокруг плохо, хотя сами при этом явно нравственные уроды

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil > altair2004 14 июля 2018, 22:15

      Дело не в кармане. Если посмотрите на новость, то в этом вся суть. И ведь это правда. Стадион стоит 400, из них 120 реальные вложения, 280 украли. 280 млн евро- это больницы с самым современным оборудованием для 600 000 человек. Если хотите могу вам расчеты по-подробнее. Я благодарен, что у нас есть Сочи теперь и Крымский мост. Но это крохи, по сравнению с тем, что могло бы быть. На те же деньги, что вбухали в Сочи можно было то же самое сделать еще с Владивостоком и Калининградом, например... Но сорян. В этом и претензия.

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil > тщмек 19 14 июля 2018, 22:17

      Я Вас не оскорблял, мне было интересно мнение, я услышал. Очень конструктивно. Спасибо.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > headdevil 14 июля 2018, 22:32

      Я знаю, что такое СССР и что такое 90-е. Если бы Путин хотел развалить Россию, то он бы просто продолжил дело Эльцына.
      Там оставалось то всего-ничего.
      Нам до бедных африканских стран было рукой подать. И никто бы вякнуть не успел.
      Но давай не связывать политику с футболом. Сам же видишь, как этот мэр пытается это сделать.)))
      Мы же не из их окружения.

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > headdevil 14 июля 2018, 22:50

      забей в поисковик - район скид роу Лос Анджелес ! посмотри как люди живут в самой богатой стране мира !

      2
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 15 июля 2018, 00:01

      Тебе доказать? Это невыполнимо - ты сам тут присутствуешь только для того, чтоб бросаться говном, иди обсерай дальше Черчесова или кого-нибудь из сборной, еще не все набросал.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > headdevil 15 июля 2018, 00:02

      Нет, не услышал, для ублюдка с имперскими авами мое мнение не может быть понято

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 15 июля 2018, 00:12

      Это я про ******** на твоей аве

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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 15 июля 2018, 00:15

      Вот зачем ты сидишь на этом сайте, долбо**, ничего не понимающий в футболе? Твоя Португалия вылетела раньше России, твой Роналду обосралси, а ты пытаешься тут изобразить из себя иксперта по всем вопросам, ты же ноль в футборле, скорее всего поклонник Лобановского или другого хитрожопого коуча, то есть глор

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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 15 июля 2018, 00:38

      мое отношение к цыпленку табака тебя не должно волновать
      Я задал тебе простой вопрос: ЗАЧЕМ ТЫ СИДИШЬ НА ЭТОМ САЙТЕ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 15 июля 2018, 00:40

      давай атвечай пачему для тебя герб Расеи имперский ?
      Имперский, ********, ты че мне тут, политическую статью шьешь? Посмотри, сколько ты соплей на радостях тут набрызгал, когда уругваи нам трешник забили - так ЗАЧЕМ ТЫ, ******, сидишь на этом сайте - ответь себе, урод?

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 15 июля 2018, 00:44

      Ты сидишь на этом сайте, чтоб обмазывать гов-ном свою страну, выродок

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вот оно чё Михалыч 15 июля 2018, 00:45

      Ты из тех выродков, которые могут плюнуть в лицо своей матери, ты м.р.а.з.ь

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil > тщмек 19 15 июля 2018, 11:24

      У Вас слабоумие или зуд в заднице? Что за оскорбления? У Вас Андреевский флаг на аве, Вы наверное имперец? Коли мозгов у Вас нет, так и не нужно тут это показывать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 14 июля 2018, 21:29

      Не вижу повода для гордости...ибо 120 млн для Хорватии куда большие деньги чем 400-500 для России...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 14 июля 2018, 21:27

      Разумное государство, разумный народ, чиновники думающие о народе. Это не про нашу страну

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 14 июля 2018, 20:47

      можно только порадоваться за мэра Загреба,да и за весь Загреб,наверное,после такого заявления.

      6
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      Рейтинг: +3120

      erma 14 июля 2018, 20:44

      он бы построил и за миллиард, но Путин денег не дает.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 20:26

      Все дело в том что страна у нас богатая, денег много и считать их никому нет дела.

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