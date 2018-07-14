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  • Мэр Загреба: «Мы сделаем самый красивый стадион на 35 тысяч мест. Я не буду, как Путин, строить арены за 400-500 миллионов»

Мэр Загреба: «Мы сделаем самый красивый стадион на 35 тысяч мест. Я не буду, как Путин, строить арены за 400-500 миллионов»

14 июля 2018, 17:26
79

Мэр Загреба Милан Бандич заявил, что построит в городе национальный стадион и хорватский футбольный дом. Сегодня глава столицы Хорватии представил проект.

«Я не собираюсь строить стадионы, как Путин, за 400-500 миллионов евро. Мы не Россия, несмотря на то, что я уважаю его как президента. Он организовал великолепный чемпионат мира.

Мы сделаем самый красивый стадион на 35 тысяч мест, который обойдется в 120 миллионов евро.

70% средств предоставит город, остальное дадут правительство и Хорватский футбольный союз», – цитирует Бандича 24sata.hr.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (79)
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acer2003
1531578700
Так они и стоили все по 120-150,остальное украли ))
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kykyi
1531579401
Ну да, в авторитарном обществе можно позволить себе потратить ради того, чтобы пустить пыль в глаза, потешить свое самолюбие и 500 млн , деньги не свои. Уверен, что в Катаре будет еще круче, там вообще абсолютная монархия.
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insider_retro
1531579941
Вы, действительно, - не Россия!!..)) Далеки во всех смыслах... Размах, чего бы он не стоил, - это не ваше кредо!..))
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3a zenit
1531581482
для чего-кого строить,ваши же клубы дно нищенское?Обычный пиар политика.
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Боцман59rus
1531581528
так и Путин не Россия, с ума посходили там чтоль ...строители епт.
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Мары
1531581833
Так эти стадионы и стоили примерно 120 лямов.А то что сверху, эта мзда боярам за преданность.У нас же царь хороший.Это бояре все негры не мытые.
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3ton
1531582467
Что дорогие стадионы в России он прав)) Кому эти панты надо? ОИ в Сочи - самые дорогие. Одни панты Когда в стране живет хорошо население твое , строй хоть за млрд. ,а эта глупая трата денег. ЮЖ.Корея много денег на ОИ не тратила. Умно потратили деньги .
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Полная Канистра
1531582642
Сравнил наши города с со своей деревней население Хорватии 4.3 милл. женщин 51% в загребе проживает 803 тыс человек так что мегастройка вам совсем не нужна У нас почти крупные города превышают в несколько раз вашего загреба
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Marley Bob
1531590478
можно только порадоваться за мэра Загреба,да и за весь Загреб,наверное,после такого заявления.
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Avaretz
1531592835
Разумное государство, разумный народ, чиновники думающие о народе. Это не про нашу страну
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