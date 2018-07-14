Мэр Загреба: «Мы сделаем самый красивый стадион на 35 тысяч мест. Я не буду, как Путин, строить арены за 400-500 миллионов»

Мэр Загреба Милан Бандич заявил, что построит в городе национальный стадион и хорватский футбольный дом. Сегодня глава столицы Хорватии представил проект.

«Я не собираюсь строить стадионы, как Путин, за 400-500 миллионов евро. Мы не Россия, несмотря на то, что я уважаю его как президента. Он организовал великолепный чемпионат мира.

Мы сделаем самый красивый стадион на 35 тысяч мест, который обойдется в 120 миллионов евро.

70% средств предоставит город, остальное дадут правительство и Хорватский футбольный союз», – цитирует Бандича 24sata.hr.