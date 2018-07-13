Питана: «Назначение на финал чемпионата мира – это как известие, что я стану отцом»

Судья Нестор Питана поделился эмоциями от назначения на финал чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Аргентинец сравнил ситуацию с известием об отцовстве.

«В эмоциональном плане в моей жизни редко случалось что-то подобное. Я испытываю невероятные ощущения, меня переполняют эмоции. Я бы сравнил это с тем моментом, когда узнал, что стану отцом. И то, и другое подразумевает огромную ответственность и готовность жертвовать собой.

Каждый ребенок, который любит футбол, мечтает оказаться в финале чемпионата мира. Наша команда много работала, чтобы заслужить это право. Это одна из самых больших наград, которую можно получить в мире судейства. Теперь мы хотим достойно завершить свою работу.

Наша бригада получила уникальный шанс. На этот раз уже недостаточно просто сделать все хорошо — мы должны все сделать идеально», – сказал рефери.

Игра состоится 15 июля.