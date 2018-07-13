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    Питана: «Назначение на финал чемпионата мира – это как известие, что я стану отцом»

    Судья Нестор Питана поделился эмоциями от назначения на финал чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Аргентинец сравнил ситуацию с известием об отцовстве.

    «В эмоциональном плане в моей жизни редко случалось что-то подобное. Я испытываю невероятные ощущения, меня переполняют эмоции. Я бы сравнил это с тем моментом, когда узнал, что стану отцом. И то, и другое подразумевает огромную ответственность и готовность жертвовать собой.

    Каждый ребенок, который любит футбол, мечтает оказаться в финале чемпионата мира. Наша команда много работала, чтобы заслужить это право. Это одна из самых больших наград, которую можно получить в мире судейства. Теперь мы хотим достойно завершить свою работу.

    Наша бригада получила уникальный шанс. На этот раз уже недостаточно просто сделать все хорошо — мы должны все сделать идеально», – сказал рефери.

    Игра состоится 15 июля.

    Источник: ФИФА

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    13.07.2018 22:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 15:41

      Зря на финал не поставят. Молодец.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 14 июля 2018, 08:26

      я вам скажу по секрету почему назначили Питану( кстати я уже упоминал об этом в начале чемпионата),Дело в том, что "Питана" в переводе с аргентинского диалекта означает "Путин"

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 июля 2018, 23:39

      Безбородов : назначение на матч РФПЛ это как аборт без наркоза

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 13 июля 2018, 22:42

      Даешь Евгения Турбина на финал!

      1
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