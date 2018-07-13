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  • Ракитич: «Если бы Хорватия играла на стадионе вместимостью в 4,5 миллиона, то он был бы полон»

Ракитич: «Если бы Хорватия играла на стадионе вместимостью в 4,5 миллиона, то он был бы полон»

13 июля 2018, 19:08
8

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич в преддверии финального матча чемпионата мира-2018 против французов предположил ситуацию, если бы его команда выступала на стадионе вместимостью в несколько миллионов.

«Ощущений лучше нельзя придумать, я очень горд, этот финал — верх всех ожиданий. В случае победы я готов сделать тату прямо на лбу! Хотя сначала спрошу разрешения у жены.

Мы все едины. Это не только мы, наши тренеры, журналисты — это вся страна. В каждой игре мы показывали, что привержены победе. Уверен, играй мы на стадионе с вместимостью в 4,5 млн, он был бы полон», – считает хавбек.

Матч состоится 15 июля. Начало – в 18:00 по Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Хорватия Ракитич Иван
Комментарии (8)
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AHTUNGBOL
1531498212
Да не, врятли, столько французов и русских не пришло бы..))
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ЮНик
1531504092
Ракитич хотел сказать, что поголовно все население Хорватии собралось бы на этом "стадионе".) Все 4 с половиной миллиона. Вообще-то немного. Меньше чем пол-Москвы.
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sergey610
1531504258
Ну,да. Всё население Хорватии, включая и млад и стар. Товарищ загнул не подумавши.
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neofizer
1531504419
вместимостью или стоимостью?!
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Shak71
1531512340
Нацизма?)))))
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спанчес
1531546151
да и 4,5 миллиарда я тоже думаю процентов на 150 бы заполнился стадион
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zigbert
1531569453
"Тату на лбу"- это что то новое. К примеру у нашего Смолова такой тату еще нет. Супругу же свою надо спросить непременно.
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