Ракитич: «Если бы Хорватия играла на стадионе вместимостью в 4,5 миллиона, то он был бы полон»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич в преддверии финального матча чемпионата мира-2018 против французов предположил ситуацию, если бы его команда выступала на стадионе вместимостью в несколько миллионов.

«Ощущений лучше нельзя придумать, я очень горд, этот финал — верх всех ожиданий. В случае победы я готов сделать тату прямо на лбу! Хотя сначала спрошу разрешения у жены.

Мы все едины. Это не только мы, наши тренеры, журналисты — это вся страна. В каждой игре мы показывали, что привержены победе. Уверен, играй мы на стадионе с вместимостью в 4,5 млн, он был бы полон», – считает хавбек.

Матч состоится 15 июля. Начало – в 18:00 по Москве.