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    Ракитич: «Если бы Хорватия играла на стадионе вместимостью в 4,5 миллиона, то он был бы полон»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич в преддверии финального матча чемпионата мира-2018 против французов предположил ситуацию, если бы его команда выступала на стадионе вместимостью в несколько миллионов.

    «Ощущений лучше нельзя придумать, я очень горд, этот финал — верх всех ожиданий. В случае победы я готов сделать тату прямо на лбу! Хотя сначала спрошу разрешения у жены.

    Мы все едины. Это не только мы, наши тренеры, журналисты — это вся страна. В каждой игре мы показывали, что привержены победе. Уверен, играй мы на стадионе с вместимостью в 4,5 млн, он был бы полон», – считает хавбек.

    Матч состоится 15 июля. Начало – в 18:00 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2018 19:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 14:57

      "Тату на лбу"- это что то новое. К примеру у нашего Смолова такой тату еще нет. Супругу же свою надо спросить непременно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 14 июля 2018, 08:29

      да и 4,5 миллиарда я тоже думаю процентов на 150 бы заполнился стадион

      1
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      Рейтинг: +358

      Shak71 13 июля 2018, 23:05

      Нацизма?)))))

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 13 июля 2018, 20:53

      вместимостью или стоимостью?!

      0
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      Рейтинг: +481

      sergey610 13 июля 2018, 20:50

      Ну,да. Всё население Хорватии, включая и млад и стар. Товарищ загнул не подумавши.

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 13 июля 2018, 20:48

      Ракитич хотел сказать, что поголовно все население Хорватии собралось бы на этом "стадионе".) Все 4 с половиной миллиона. Вообще-то немного. Меньше чем пол-Москвы.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > ЮНик 14 июля 2018, 08:30

      однако сборная Полмосквы в финале не играет

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 13 июля 2018, 19:10

      Да не, врятли, столько французов и русских не пришло бы..))

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