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    Моуринью: «У англичан есть повод плакать сегодня, но есть повод и для оптимизма»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что сборная Англии должна вынести положительные моменты из поражения в полуфинале чемпионата мира-2018 от Хорватии.

    «Я считаю, что это огромное достижение для Хорватии – страны, у которой не самая сильная внутренняя лига. Это потрясающе, что они дошли до финала.

    У англичан есть повод плакать сегодня, но также есть повод и для оптимизма. Команда у них молодая, они серьезно выросли сегодня. Вероятно, Янг и Варди не попадут на ЧМ-2022, но у остальных есть все шансы.

    Я бы оставил Саутгейта на своем посту и дал ему шанс руководить командой на Евро-2020. Они имеют все основания вернуться домой с гордостью», – сказал Моуринью.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия завершился со счетом 2:1 в дополнительное время. Хорваты встретятся в финале турнира 15-го июля в столичных «Лужниках» с Францией.

    Источник: RT

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    12.07.2018 06:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 июля 2018, 08:16

      Жозе всё никак свой хайпометр не удовлетворит. Пиарится весь турнир на ровном месте. Хоть бы чето-то стоящее сказал бы.

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