Перишич: «Мечта моей мамы исполнилась: мы играем в финале чемпионата мира с Францией»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан (2:1) рассказал о значимости предстоящего финала против французов для своей мамы. Футболист начинал карьеру во Франции.

«Что такое — играть с Францией в финале? Я даже не знаю, зачем поехал туда. У меня тогда были проблемы в семье, об этом больно вспоминать. Но там выучил французский, и эта часть моей жизни будет всегда добрым воспоминанием.

Я пару дней назад говорил с мамой, и она сказала, что мечтала, чтобы Хорватия сыграла в финале с Францией», – сказал хавбек.

Игра состоится 15 июля.