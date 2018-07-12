Перишич: «Мечта моей мамы исполнилась: мы играем в финале чемпионата мира с Францией»

Ну, вот. Всё встало на свои места. Оказывается Хорватам повезло из-за того, что так хотела Мама Перишича, а не из-за слов пьяного Виды, как утверждал украинский чиновник.)))
Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан (2:1) рассказал о значимости предстоящего финала против французов для своей мамы. Футболист начинал карьеру во Франции.
«Что такое — играть с Францией в финале? Я даже не знаю, зачем поехал туда. У меня тогда были проблемы в семье, об этом больно вспоминать. Но там выучил французский, и эта часть моей жизни будет всегда добрым воспоминанием.
Я пару дней назад говорил с мамой, и она сказала, что мечтала, чтобы Хорватия сыграла в финале с Францией», – сказал хавбек.
Игра состоится 15 июля.