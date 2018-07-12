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    Перишич: «Мечта моей мамы исполнилась: мы играем в финале чемпионата мира с Францией»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан (2:1) рассказал о значимости предстоящего финала против французов для своей мамы. Футболист начинал карьеру во Франции.

    «Что такое — играть с Францией в финале? Я даже не знаю, зачем поехал туда. У меня тогда были проблемы в семье, об этом больно вспоминать. Но там выучил французский, и эта часть моей жизни будет всегда добрым воспоминанием.

    Я пару дней назад говорил с мамой, и она сказала, что мечтала, чтобы Хорватия сыграла в финале с Францией», – сказал хавбек.

    Игра состоится 15 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2018 01:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 12 июля 2018, 10:20

      Ну, вот. Всё встало на свои места. Оказывается Хорватам повезло из-за того, что так хотела Мама Перишича, а не из-за слов пьяного Виды, как утверждал украинский чиновник.)))

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