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  • Перишич: «Мечта моей мамы исполнилась: мы играем в финале чемпионата мира с Францией»

Перишич: «Мечта моей мамы исполнилась: мы играем в финале чемпионата мира с Францией»

12 июля 2018, 01:05
1

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич после матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 против англичан (2:1) рассказал о значимости предстоящего финала против французов для своей мамы. Футболист начинал карьеру во Франции.

«Что такое — играть с Францией в финале? Я даже не знаю, зачем поехал туда. У меня тогда были проблемы в семье, об этом больно вспоминать. Но там выучил французский, и эта часть моей жизни будет всегда добрым воспоминанием.

Я пару дней назад говорил с мамой, и она сказала, что мечтала, чтобы Хорватия сыграла в финале с Францией», – сказал хавбек.

Игра состоится 15 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Франция Хорватия Перишич Иван
Комментарии (1)
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Владислав Vlad
1531380025
Ну, вот. Всё встало на свои места. Оказывается Хорватам повезло из-за того, что так хотела Мама Перишича, а не из-за слов пьяного Виды, как утверждал украинский чиновник.)))
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