Полиция Англии призвала фанатов не нарушать закон независимо от результатов игры с Хорватией

Представители полиция Великобритании обратились к футбольным болельщикам с просьбой не нарушать закон независимо от результатов сборной Англии на чемпионате мира-2018, проводимом в России.

После победы англичан в матче 1/4 финала над Швецией (2:0), было зафиксировано 387 случаев нарушения закона в Лондоне, что привело к 70 арестам. Болельщики прыгали на машинах, нападали на магазины и людей, а также мешали работе бригад скорой помощи.

«Мы хотим, чтобы люди праздновали и наслаждались моментом, но не за счет законопослушных граждан и работы экстренных служб. Нет абсолютно никакого оправдания такому бессмысленному поведению. Ресурсы аварийных служб уже на пределе», – заявил руководитель Совета начальников национальной полиции по футбольным вопросам Марк Робертс.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.