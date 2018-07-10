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  • Полиция Англии призвала фанатов не нарушать закон независимо от результатов игры с Хорватией

Полиция Англии призвала фанатов не нарушать закон независимо от результатов игры с Хорватией

10 июля 2018, 11:25
9

Представители полиция Великобритании обратились к футбольным болельщикам с просьбой не нарушать закон независимо от результатов сборной Англии на чемпионате мира-2018, проводимом в России.

После победы англичан в матче 1/4 финала над Швецией (2:0), было зафиксировано 387 случаев нарушения закона в Лондоне, что привело к 70 арестам. Болельщики прыгали на машинах, нападали на магазины и людей, а также мешали работе бригад скорой помощи.

«Мы хотим, чтобы люди праздновали и наслаждались моментом, но не за счет законопослушных граждан и работы экстренных служб. Нет абсолютно никакого оправдания такому бессмысленному поведению. Ресурсы аварийных служб уже на пределе», – заявил руководитель Совета начальников национальной полиции по футбольным вопросам Марк Робертс.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

Источник: Guardian.com
Чемпионат мира Англия Хорватия Швеция
Комментарии (9)
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спанчес
1531211673
Ресурсы аварийных служб уже напердели
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AZ
1531211774
Если у нас нарушат - отгребут... Это вам не Лондон... Мы за мир, но если англичане не собираются его соблюдать, то отхватят они знатно...
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KOLBIS
1531211971
Дикари...Европа то мыться стала в конце 19 века только и узнала слово баня...Которое на Руси уже было чуть не ли 1000 лет...
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Иванов Иван Иванович
1531212979
Думаю англичане ссыканут у нас дебоширить, да и кто им это позволит? ))
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Argon
1531217902
Спасибо девочке Виде с длинным языком. Россия болеет не за Англию, теперь Россия болеет против Хорватии
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Danish Dynamite
1531220539
Я против насилия и за порядок в принципе. Но если хорваты отгребут от британских ультрас где-нибудь в баре или подворотне, расстраиваться не буду ))) Главное - чтобы без материального ущерба. А вот на футбольном поле Хорватии желаю огрести по полной!
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zigbert
1531242342
Хотелось бы что бы поведение болельщиков было в рамках приличия.
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ivanthebest
1531256204
Вида конечно клоун недоделанный, но как говорится в любом стойбище есть гнилая овца... В целом Хорваты показывают хороший футбол и обыграв сборную Англию они покажут силу нашей сборной. Ведь пройди наши хорватов, я ни сколько не сомневался бы в нашей победе над Англией, тем более в Москве и Лужниках. И сейчас не сомневаюсь в победе Хорватии.
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