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    Полиция Англии призвала фанатов не нарушать закон независимо от результатов игры с Хорватией

    Представители полиция Великобритании обратились к футбольным болельщикам с просьбой не нарушать закон независимо от результатов сборной Англии на чемпионате мира-2018, проводимом в России.

    После победы англичан в матче 1/4 финала над Швецией (2:0), было зафиксировано 387 случаев нарушения закона в Лондоне, что привело к 70 арестам. Болельщики прыгали на машинах, нападали на магазины и людей, а также мешали работе бригад скорой помощи.

    «Мы хотим, чтобы люди праздновали и наслаждались моментом, но не за счет законопослушных граждан и работы экстренных служб. Нет абсолютно никакого оправдания такому бессмысленному поведению. Ресурсы аварийных служб уже на пределе», – заявил руководитель Совета начальников национальной полиции по футбольным вопросам Марк Робертс.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Guardian.com

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    10.07.2018 11:25
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 июля 2018, 23:56

      Вида конечно клоун недоделанный, но как говорится в любом стойбище есть гнилая овца... В целом Хорваты показывают хороший футбол и обыграв сборную Англию они покажут силу нашей сборной. Ведь пройди наши хорватов, я ни сколько не сомневался бы в нашей победе над Англией, тем более в Москве и Лужниках. И сейчас не сомневаюсь в победе Хорватии.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 20:05

      Хотелось бы что бы поведение болельщиков было в рамках приличия.

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 10 июля 2018, 14:02

      Я против насилия и за порядок в принципе. Но если хорваты отгребут от британских ультрас где-нибудь в баре или подворотне, расстраиваться не буду ))) Главное - чтобы без материального ущерба.
      А вот на футбольном поле Хорватии желаю огрести по полной!

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 10 июля 2018, 13:18

      Спасибо девочке Виде с длинным языком. Россия болеет не за Англию, теперь Россия болеет против Хорватии

      4
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      Рейтинг: +3416

      AZ > Argon 10 июля 2018, 13:25

      Очень точная фраза +++++

      -1
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 10 июля 2018, 11:56

      Думаю англичане ссыканут у нас дебоширить, да и кто им это позволит? ))

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 июля 2018, 11:39

      Дикари...Европа то мыться стала в конце 19 века только и узнала слово баня...Которое на Руси уже было чуть не ли 1000 лет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3416

      AZ 10 июля 2018, 11:36

      Если у нас нарушат - отгребут... Это вам не Лондон... Мы за мир, но если англичане не собираются его соблюдать, то отхватят они знатно...

      -1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июля 2018, 11:34

      Ресурсы аварийных служб уже напердели

      1
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