Триппьер – о выходе Англии в полуфинал ЧМ: «Это потрясающее достижение»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Киран Триппьер назвал потрясающим достижением выход своей команды в полуфинал чемпионата мира-2018.

«Это великолепное чувство – быть частью такой команды. Это потрясающее достижение, мы не можем дождаться матча с Хорватией. От мысли о том, как люди счастливы, мурашки по коже.

Мы просто хотим становиться лучше, быть вместе как команда и давать больше поводов для таких моментов», – заявил Триппьер.

Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.