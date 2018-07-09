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    Триппьер – о выходе Англии в полуфинал ЧМ: «Это потрясающее достижение»

    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Киран Триппьер назвал потрясающим достижением выход своей команды в полуфинал чемпионата мира-2018.

    «Это великолепное чувство – быть частью такой команды. Это потрясающее достижение, мы не можем дождаться матча с Хорватией. От мысли о том, как люди счастливы, мурашки по коже.

    Мы просто хотим становиться лучше, быть вместе как команда и давать больше поводов для таких моментов», – заявил Триппьер.

    Полуфинальный матч чемпионата мира-2018 Хорватия – Англия состоится в Москве на стадионе «Лужники» в среду, 11 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФИФА

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    09.07.2018 09:51
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июля 2018, 11:54

      Надо отдать ему должное - Киран играет старательно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 июля 2018, 10:57

      С трипером лучше не связываться...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Чикомас 9 июля 2018, 12:42

      Да №12 у них,на футболке по английски так и пишется...Долго ржал,когда первый раз заметил...

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Чикомас 9 июля 2018, 14:44

      Трипер (три периода)-гусарский насморк, даёт о себе
      знать через три дня (у мажчин), после...

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