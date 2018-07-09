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    Хохлов: «Зенит» – принципиальный соперник. 0:5 – это безобразие полнейшее»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о причинах разгромного поражения в товарищеском матче с «Зенитом». Игра завершилась со счетом 0:5.

    «Зенит» – принципиальный соперник, поэтому нет разницы контрольная это игра или официальная, на сборах мы с ними играем или в чемпионате. 0:5 – это безобразие полнейшее.

    Не надо делить игру на две половины. Игроки, которые выходят на футбольное поле, должны выполнять установку. И если что-то не получается, то никакой авантюры и отсебятины не должно быть. Во втором тайме каждый играл в то, во что он хотел.

    Будем анализировать ошибки. Мы только два раза сыграли в три центральных защитника и эту игру сознательно тоже. Будем просматривать, разбирать ошибки и двигаться дальше», – сказал Хохлов.

    Источник: ФК «Динамо»

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    09.07.2018 06:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 9 июля 2018, 08:17

      Гы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 июля 2018, 07:40

      У игроков "Динамо" нет мотивации и конкуренции приличной. Все в составе, на контракте, особо упираться не надо. Хохлову придётся не раз пистон им вставлять.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 июля 2018, 07:31

      Для Динамо принципиальный соперник - это Анжи.

      -1
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 9 июля 2018, 06:51

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