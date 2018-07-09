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  • Хохлов: «Зенит» – принципиальный соперник. 0:5 – это безобразие полнейшее»

Хохлов: «Зенит» – принципиальный соперник. 0:5 – это безобразие полнейшее»

9 июля 2018, 06:09
5

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о причинах разгромного поражения в товарищеском матче с «Зенитом». Игра завершилась со счетом 0:5.

«Зенит» – принципиальный соперник, поэтому нет разницы контрольная это игра или официальная, на сборах мы с ними играем или в чемпионате. 0:5 – это безобразие полнейшее.

Не надо делить игру на две половины. Игроки, которые выходят на футбольное поле, должны выполнять установку. И если что-то не получается, то никакой авантюры и отсебятины не должно быть. Во втором тайме каждый играл в то, во что он хотел.

Будем анализировать ошибки. Мы только два раза сыграли в три центральных защитника и эту игру сознательно тоже. Будем просматривать, разбирать ошибки и двигаться дальше», – сказал Хохлов.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Хохлов Дмитрий
Комментарии (5)
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oleg32ru
1531108279
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ДАША Д
1531110667
Для Динамо принципиальный соперник - это Анжи.
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Рубик Докоян
1531111243
У игроков "Динамо" нет мотивации и конкуренции приличной. Все в составе, на контракте, особо упираться не надо. Хохлову придётся не раз пистон им вставлять.
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paracetamol
1531113462
Гы!
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