Шукер: «Не убивайте Смолова»

Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 4:3 – по пенальти) поддержал нападающего Федора Смолова.

В серии послематчевых пенальти Смолов не реализовал свой удар. На ЧМ-2018 форвард не забил ни одного гола.

«Не убивайте Смолова, поддержите его. Как я могу прокомментировать удар Смолова в такой момент? Он хотел забить, он не мог не хотеть этого. Я не знаю, как сказать по-русски, но у него есть бычьи яйца, чтобы ударить так», – сказал Шукер.

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