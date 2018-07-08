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    Шукер: «Не убивайте Смолова»

    Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 4:3 – по пенальти) поддержал нападающего Федора Смолова.

    В серии послематчевых пенальти Смолов не реализовал свой удар. На ЧМ-2018 форвард не забил ни одного гола.

    «Не убивайте Смолова, поддержите его. Как я могу прокомментировать удар Смолова в такой момент? Он хотел забить, он не мог не хотеть этого. Я не знаю, как сказать по-русски, но у него есть бычьи яйца, чтобы ударить так», – сказал Шукер.

    Боль Смолова и слезы Дзюбы. Вылет России – в двух фото

    Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

    Источник: Sport24

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    08.07.2018 08:19
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 июля 2018, 10:58

      Смолов это ошибка Черчесова

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 17:39

      Смолову надо переосмыслить произошедшее и если он найдет причину своего неудачного выступления ,то все у него будет в порядке.

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 8 июля 2018, 15:32

      Дело ведь не в ударе с точки. Марио тоже не забил, но разве повернётся язык его хоть в чём-то обвинить с учётом того, как он играл весь чемпионат и в этом матче тоже?

      А Смолов, уж простите, не то, что в атаке ничего не сделал, я считаю его ответственным за гол в дополнительное время. Если уж ты стоишь ближе всех к воротам и видишь, что мяч летит в их направлении - изволь хоть что-то сделать, чтобы не допустить попадания в створ. В этом весь Фёдор на этом ЧМ - он ни в одном матче в игру не попал - мы вдесятером играли.

      А удар с точки в данном случае - лишь квитессенция.

      4
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 8 июля 2018, 15:15

      бычьи яйца то может у него и есть ...но дурная башка тоже имеется

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 июля 2018, 13:34

      раз (быч. яйца) увидел у феди то ему надо было в ветеринарную службу обратиться там есть такое мед. понятие как КАСТРАЦИЯ увы поздно уже

      4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 8 июля 2018, 13:18

      То, что Смолов не забил пенальти - ерунда! У всех бывают промахи, плохо то, что Фёдор ни разу ни чем себя не проявил в игре, особенно бросается в глаза полное безразличие к происходящему на поле!!!! Короче распиаренный, татуированный ПО..ИСТ!!!

      10
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Fan Loko mik 8 июля 2018, 13:22

      Да как он проявил бы себя ! если задача у него была примерно такая же как у Зобнина !!!...тогда давайте кричать что Зобнин не забил в матче !!!

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > Fan Loko mik 8 июля 2018, 13:23

      как Ней))))

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > САДЫЧОК 8 июля 2018, 13:24

      Я могу ошибаться, но Смолов нападающий, а Зобнин опорник! И то как Зобнин борется за каждый мяч дорогого стоит! В отличии от Смолова играющего так, как будто делает всем одолжение!

      7
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Fan Loko mik 8 июля 2018, 13:29

      Смолов выходил в матчах в полузащиту ! , Зобнин бился на 300 % но например гол вчера забили во многом от его без участия-он даже не дернулся !...но это не говорит что он плохой и тд !

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 8 июля 2018, 13:14

      у каждого матча есть герой и антигерой, но надо быть объективными: так бить не уровень для футболиста сборной...хотя...вот вспоминаю серию пенальти кажется прошлого Евро (могу ошибаться)...вот выходит звездища Озил и каааак захреначил поверх ворот в фанатов...вот уж всем пенальти пенальти))))НО в серии пенальти перенервничать и накакать может любой, а смолов и в игре себя не очень то проявил

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 июля 2018, 13:12

      смолов не обращай особого внимания на дебилов ! Те кто играл -те понимают -что не каждый отважится бить послематчевые пенальти !....а шанса тебе в принципе в игре не дали партнеры пасы и тд....всё равно ты лучше чем какой нибудь Дзюба !

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > САДЫЧОК 8 июля 2018, 13:15

      не согласна, Дзюба то забивал на чемпионате...доказал всем что не зря его взял Черчесов

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Мария Мария 8 июля 2018, 13:18

      Мария-у Смолова была другая задача в этом матче ! и в других тоже ! не надо поливать его грязью ! он такой же игрок был как тот же Дзюба -который вчера был просто мешком !поэтому Черчесов его рано и убрал !

      -1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > САДЫЧОК 8 июля 2018, 13:22

      я вообще то не любила Дзюбу никогда...а он взял и умыл (в смысле приятно удивил) а Смолов не удивил... а жаль(((

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Мария Мария 8 июля 2018, 13:24

      да поймите Мария у них разные задачи в матче были !

      -1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > САДЫЧОК 8 июля 2018, 13:29

      да дело ведь не только в голах...ну вот взять к примеру мой любимый Уругвай и (в прошлом нелюбимый) Лаксальт. Тоже не забил ничего (кроме нелепого рикошета нам, но это случайность а потому не в счет) . Но он однозначно один из лучших игроков...не пустил Роналду, затем не дал играть Мбаппе...не фолил, своим не говнил...ну молодец вобщем....а Смолов так себя не проявил

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Мария Мария 8 июля 2018, 13:37

      Согласен ! Ласкальт -для меня открытие !-Лучший !

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > САДЫЧОК 8 июля 2018, 16:49

      Если бы Черчесов не менял Дзюбу, а если уж поменял,то не на Смолова,а дал бы шанс одному из братьев Миранчуков,то результат матча мог быть иным! "Краснодарская звезда"за 4 матча ни одного полезного действия не совершила,впрочем,также как и ещё один любимчик главного тренера-Самедов.
      За чемпионат,на мой взгляд, Черчесов совершил много тактических ошибок в плане замен, да и вообще, выбор тактики на некоторык матчи вызывают серьёзные вопросы.Матчи с Уругваем и Испанией, в частности.

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      Рейтинг: +40

      Golovina 8 июля 2018, 12:51

      Вы видели, как он проводил взглядом второй мяч хорватов в наши ворота? Он растерялся так или что? Дзюба произнёс слово на поле, было понятно, какое, и вся страна в этот момент...ть..Вообще этот гол был решающим...Ну что сейчас, кабы то, кабы что.. Но вот что интересно, такая заторможенность у ворот-это что было вообще? Одни вопросы...Его пенальти добило. Конечно, хорваты будут его защищать..

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Golovina 8 июля 2018, 13:13

      это был Зобнин !

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      Рейтинг: +40

      Golovina > 8 июля 2018, 13:25

      Посмотрите второй гол хорватов.

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      Рейтинг: +40

      Golovina > САДЫЧОК 8 июля 2018, 13:47

      Посмотрите второй гол хорватов в наши ворота внимательно. Я понимаю, что переживаете за Смолова. Но давайте быть объективными, здесь Смолов просто зассал, так есть. Стоять тупо перед воротами, когда мяч летит прямо на тебя! И НЕ делать Ничего! Это что?

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 8 июля 2018, 12:29

      Такого бестолкового пенальти который исполнил Смолов, я не видел. Ошибка Черчесова замена Дзюбы

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