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Шукер: «Не убивайте Смолова»

8 июля 2018, 08:19
71

Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 4:3 – по пенальти) поддержал нападающего Федора Смолова.

В серии послематчевых пенальти Смолов не реализовал свой удар. На ЧМ-2018 форвард не забил ни одного гола.

«Не убивайте Смолова, поддержите его. Как я могу прокомментировать удар Смолова в такой момент? Он хотел забить, он не мог не хотеть этого. Я не знаю, как сказать по-русски, но у него есть бычьи яйца, чтобы ударить так», – сказал Шукер.

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Смолов, ты провалил ЧМ. Что делать теперь

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Хорватия Смолов Федор
Комментарии (71)
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Рубик Докоян
1531027345
Да он сам на себя руки наложил после такой игры на ЧМ.
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insider_retro
1531029200
Предчемпионатный ажиотаж с раскладами его уходов - сгубил его... Крайние полгода он не думал о Краснодаре, его не мотивировала сборная... Не того и не туда взяли... Такие турниры с решающими матчами, часто и определяют дальнейшую карьеру... Федя сам себе и реноме подпортил и кислород для роста перекрыл... Не смертельно, но не приятно и досадно...
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Dimka_Foxy
1531030923
Можно сколько угодно проявлять толерантность, но он во всем виноват сам. Он выходит на поле не играть в футбол, а показать себя. Когда он выходил на поле, у нас было 10 бойцов и пижон Федя. Без сомнения худший игрок нынешней сборной. Все остальные, бойцы, мужчины, вы подарили нам праздник.
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Vitaly1960
1531033083
Да, нет! У всей сборной есть яйца, а у Смолова - только татуировки!
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MaxRnD
1531033465
Вот они-то ему видно и помешали точно пробить пенальти (((
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Saang (SCR)
1531033990
Видимо они слишком большие чтобы позволить ему точно ударить.
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serppion
1531034937
Опаньки, оказывается, я хорватский язык хорошо знаю. Перевожу слова Шукера - плохому танцору яйца мешают, а бычьи тем более.
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Обер-КанцлерЪ
1531036666
Это точно, бычьи яйца у него есть, именно они и помешали. Кому он нужен? Сам себя убил, дурак.
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ALEX ML
1531038358
как был, так и остался посредственным и не будет уже никогда топ
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Fan Loko mik
1531045083
То, что Смолов не забил пенальти - ерунда! У всех бывают промахи, плохо то, что Фёдор ни разу ни чем себя не проявил в игре, особенно бросается в глаза полное безразличие к происходящему на поле!!!! Короче распиаренный, татуированный ПО..ИСТ!!!
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