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  • Аршавин: «У России самые низкие шансы среди оставшихся участников ЧМ»

Аршавин: «У России самые низкие шансы среди оставшихся участников ЧМ»

5 июля 2018, 06:34
27

Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин оценил шансы сборной России на успех перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2018.

«У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников.

Я думаю, что Хорватия – очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании.

Я не открою вам секрета, если скажу, что Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет. Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически. Плюс сумасшедшая поддержка болельщиков – все это дало тот результат, который команда имеет сейчас», – приводит слова Аршавина Zakon.kz.

В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Аршавин Андрей Акинфеев Игорь
Комментарии (27)
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Kollljan
1530763207
У России были низкие шансы выйти из группы. И никаких шансов пройти Испанию. Однако, прошли.
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kella
1530764581
Фишт его знает как все сложится!
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KOLBIS
1530765280
Потому что в сборной не хватает меня.Добавил Андрей...
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Dominator777
1530766056
На бумаге - да, самые низкие, а вот в игре - посмотри 7-го на Фиште (против Испании у нас шансов вообще не было, но ведь прошли).
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Патронташ
1530766538
Оценка трезвого человека
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yorgenbarenz
1530767570
Это он трезво рассудил.Но для баланса его надо напоить и задать тот же вопрос.))
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spar57
1530768610
У России априори было мало шансов, даже на выход из группы, но то, что мы видим, позволяет российским болельщикам надеяться на победу в четвертьфинале и далее по сетке. Если не повезёт, то выступление сборной России и так можно считать не плохим.
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Vitaly1960
1530768928
1 шанс из тысячи был у сборной России пройти дальше в серии навылет и этот шанс она уже использовала. Больше шансов нет, тем более, с такой игрой без ударов по воротам соперника. Надо забивать в чужие ворота, а не в свои и перестать заниматься дзюдо в своей штрафной. Сами падайте и, желательно, чуть быстрее, чем нападающий, после таких стыков. Пригодится урок актёрского мастерства (возьмите у Неймара, он даёт его в каждом матче, для него все средства хороши).
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Ragnar Viking
1530778934
Рано или поздно везение заканчивается! Бразилия тоже у себя в Бразилии хорошо шла до1/2,правда не без помощи,а потом все знают что случилось! Мыльный пузырь имеет свойство лопаться!
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Argon
1530788172
У России были самые низкие шансы еще до ЧМ. А в результате, многие фавориты уже дома.
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