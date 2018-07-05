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    Аршавин: «У России самые низкие шансы среди оставшихся участников ЧМ»

    Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин оценил шансы сборной России на успех перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2018.

    «У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников.

    Я думаю, что Хорватия – очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании.

    Я не открою вам секрета, если скажу, что Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет. Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически. Плюс сумасшедшая поддержка болельщиков – все это дало тот результат, который команда имеет сейчас», – приводит слова Аршавина Zakon.kz.

    В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2018 06:34
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 10:37

      Шансы (хотя и самые низкие),но все же есть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 5 июля 2018, 13:56

      У России были самые низкие шансы еще до ЧМ. А в результате, многие фавориты уже дома.

      2
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      Рейтинг: +532

      Бан 5 июля 2018, 13:02

      Пример Греции, которой "везло" до самого конца Евро, говорит о том, что 11 борцов классического стиля с хорошими актерскими способностями могут побить любую футбольную сборную)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 5 июля 2018, 11:22

      Рано или поздно везение заканчивается! Бразилия тоже у себя в Бразилии хорошо шла до1/2,правда не без помощи,а потом все знают что случилось! Мыльный пузырь имеет свойство лопаться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 5 июля 2018, 09:00

      Будем надеятся!!!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 июля 2018, 08:38

      посмотрим еще..

      1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS > 84aivengo 5 июля 2018, 08:51

      ПОЖИВЁМ УВИДЕМ

      0
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 5 июля 2018, 08:35

      1 шанс из тысячи был у сборной России пройти дальше в серии навылет и этот шанс она уже использовала. Больше шансов нет, тем более, с такой игрой без ударов по воротам соперника. Надо забивать в чужие ворота, а не в свои и перестать заниматься дзюдо в своей штрафной. Сами падайте и, желательно, чуть быстрее, чем нападающий, после таких стыков. Пригодится урок актёрского мастерства (возьмите у Неймара, он даёт его в каждом матче, для него все средства хороши).

      5
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      Рейтинг: +238

      spar57 5 июля 2018, 08:30

      У России априори было мало шансов, даже на выход из группы, но то, что мы видим, позволяет российским болельщикам надеяться на победу в четвертьфинале и далее по сетке. Если не повезёт, то выступление сборной России и так можно считать не плохим.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июля 2018, 08:12

      Это он трезво рассудил.Но для баланса его надо напоить и задать тот же вопрос.))

      4
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      Рейтинг: +260

      XoVoS > yorgenbarenz 5 июля 2018, 08:52

      ТОЧЪНО

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 5 июля 2018, 08:04

      Пожалуй у шведов шансов еще меньше.

      2
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      Рейтинг: +3414

      AZ > neveldomha 5 июля 2018, 08:26

      Германия Италия и Нидерланды думаю возразят

      5
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