Аршавин: «У России самые низкие шансы среди оставшихся участников ЧМ»

Нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин оценил шансы сборной России на успех перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2018.

«У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников.

Я думаю, что Хорватия – очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании.

Я не открою вам секрета, если скажу, что Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет. Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически. Плюс сумасшедшая поддержка болельщиков – все это дало тот результат, который команда имеет сейчас», – приводит слова Аршавина Zakon.kz.

В четвертьфинале Россия встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».