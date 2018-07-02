Жирков – о травме: «По ощущениям травмировал ахилл»

Защитник сборной России Юрий Жирков, который был заменен в перерыве матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти), рассказал о полученной травме.

«Мы уже порадовались в раздевалке, теперь сосредоточены только на следующей игре. К сожалению, здоровье просто не позволило мне выйти на второй тайм. Уже просто не мог бежать.

Сыграю ли я в следующем матче? Не знаю, обследование будет в понедельник. По ощущениям травмировал ахилл», – заявил Жирков.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.