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    Жирков – о травме: «По ощущениям травмировал ахилл»

    Защитник сборной России Юрий Жирков, который был заменен в перерыве матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти), рассказал о полученной травме.

    «Мы уже порадовались в раздевалке, теперь сосредоточены только на следующей игре. К сожалению, здоровье просто не позволило мне выйти на второй тайм. Уже просто не мог бежать.

    Сыграю ли я в следующем матче? Не знаю, обследование будет в понедельник. По ощущениям травмировал ахилл», – заявил Жирков.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    02.07.2018 09:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 июля 2018, 11:04

      Здоровья тебе Юра! Ты-мужчина и боец...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Golovin_chelsea 2 июля 2018, 10:07

      Кто вместо него? Гранат? Смольников? Кто то ещё? Назовите мне достойную замену?

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Golovin_chelsea 2 июля 2018, 10:35

      Смольников играет справа, а Юра слева. Смотря по какой схеме дальше будут играть с двумя или тремя ЦЗ. Но при обеих вариантах Кудряшов с большей долей вероятности его заменит, а всю бровку будет бороздить Черышев.

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 2 июля 2018, 19:38

      ))) Обоих вариантах... и далее по тексту. Бывает в спешке, что и ошибки с опечатками допускаю.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июля 2018, 09:51

      Здоровья Юрий, ты уже отпахал так что и молодые позавидуют.

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