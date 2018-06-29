Агент Рейеса подтвердил информацию об интересе «Краснодара»

Матиас Бунге, агент защитника «Порту» Диего Рейеса рассказал об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара».

– Знаю, что «Краснодар» заинтересован в Диего. Клуб сделал предложение, но оно оказалось недостаточно хорошим.

– Как считаете, будут ли «быки» предпринимать еще попытки?

– Не знаю. Пока к нам по-новой не обращались. В Диего заинтересованы несколько российских клубов, посмотрим, как будет развиваться ситуация.

В минувшем сезоне мексиканец забил три гола и отдал одну результативную передачу в 24 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

25-летний игрок не попал в заявку сборной Мексики на текущий чемпионат мира.