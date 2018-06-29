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  • Агент Рейеса подтвердил информацию об интересе «Краснодара»

Агент Рейеса подтвердил информацию об интересе «Краснодара»

29 июня 2018, 12:53
1

Матиас Бунге, агент защитника «Порту» Диего Рейеса рассказал об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара».

– Знаю, что «Краснодар» заинтересован в Диего. Клуб сделал предложение, но оно оказалось недостаточно хорошим.

– Как считаете, будут ли «быки» предпринимать еще попытки?

– Не знаю. Пока к нам по-новой не обращались. В Диего заинтересованы несколько российских клубов, посмотрим, как будет развиваться ситуация.

В минувшем сезоне мексиканец забил три гола и отдал одну результативную передачу в 24 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.

25-летний игрок не попал в заявку сборной Мексики на текущий чемпионат мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Порту Рейес Диего
Комментарии (1)
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Mazai-NN
1530268313
Ну это только слухи..
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