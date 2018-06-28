Шукер – о шансах Хорватии в плей-офф: «У Дании есть Эриксен, способный создать момент из ничего»

Бывший нападающий сборной Хорватии, а ныне – Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер, оценил шансы своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Данией.

«Мы очень рады, что нам удалось достичь максимальных показателей на групповом этапе и занять первое место в сложной группе.

Если говорить о шансах в 1/8 турнира против команды Дании, надо сказать, что плей-офф — это всегда 50 на 50. Нас ждет очень трудный матч.

У датчан есть очень креативный игрок Кристиан Эриксен, способный создать момент из ничего, а также сильный голкипер Каспер Шмейхель. Мы же сильны своим командным духом. Я верю в наших ребят и надеюсь, что мы пройдем дальше», – заявил Шукер.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания пройдет в Нижнем Новгороде в воскресенье, 1 июля.