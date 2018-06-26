Главные новости дня. Аргентина вышла в плей-офф ЧМ, Франция выиграла группу С

Аргентина вырвала победу у Нигерии и вышла в плей-офф.

Дания и Франция сыграли вничью и вышли в 1/8 финала.

Исландия проиграла Хорватии и вылетела с турнира.

Перу обыграла Австралию и заняла третье место в группе.

Главный тренер Австралии ушел в отставку. Сборная не вышла в плей-офф ЧМ.

Пасторе – игрок «Ромы». Клуб представил его картинкой с козами.

«Интер» объявил о трансфере Наингголана. Игрок заключил с миланцами четырехлетний контракт.

ЦСКА в ближайшие недели сделает предложение «Баии» о покупке защитника Бекао.