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  • Главные новости дня. Аргентина вышла в плей-офф ЧМ, Франция выиграла группу С

Главные новости дня. Аргентина вышла в плей-офф ЧМ, Франция выиграла группу С

26 июня 2018, 23:10
1

Аргентина вырвала победу у Нигерии и вышла в плей-офф.

Дания и Франция сыграли вничью и вышли в 1/8 финала.

Исландия проиграла Хорватии и вылетела с турнира.

Перу обыграла Австралию и заняла третье место в группе.

Главный тренер Австралии ушел в отставку. Сборная не вышла в плей-офф ЧМ.

Пасторе – игрок «Ромы». Клуб представил его картинкой с козами.

«Интер» объявил о трансфере Наингголана. Игрок заключил с миланцами четырехлетний контракт.

ЦСКА в ближайшие недели сделает предложение «Баии» о покупке защитника Бекао.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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petr69
1530046245
Аргентина не вышла. ЕЕ протащили
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