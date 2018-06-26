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ЧМ-2018. Аргентина вырвала победу у Нигерии и вышла в плей-офф

26 июня 2018, 22:53
107

Сборная Нигерии проиграла Аргентине в матче 3-го тура группового этапа ЧМ со счетом 1:2.

Аргентинцы набрали четыре очка и заняли второе место в группе и вышли в 1/8 финала. Нигерийцы с тремя очками – третьи.

В составе аргентинцев голы забили нападающий Лионель Месси и защитник Маркос Рохо. У Нигерии пенальти реализовал форвард Виктор Мозес.

Чемпионат мира. Групповой этап. 3-й тур. Группа D

Нигерия – Аргентина – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Месси, 14; 1:1 – Мозес (с пенальти), 49; 1:2 – Рохо, 86.

Нигерия: Узохо, Идову, Эконг, Балогун, Ндиди, Этебо, Микел, Муса, Мозес, Ихеаначо (Игало, 46).

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико (Агуэро, 80), Маскерано, Рохо, Отаменди, Банега, Ди Мария (Меса, 72), Перес (Павон, 61), Игуаин, Месси.

Предупреждения: Балогун, 32 – Маскерано, 49; Банега, 65.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Аргентина Нигерия
Комментарии (107)
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_MATRIX_
1530042987
Эх, жаль Нигерию... Но Аргентине не светит Кубок ЧМ-2018, ибо слабо играют, слабо.
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УхоГорлоНос
1530043092
Ниже была статья со словами Ди Марии, мол, что футбол это бизнес. Так и тут. Все хотят видеть Месси и Аргентину, а не Нигерию. Ничего личного - это бизнес
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Koshkin@myshkyn
1530043102
мда уж, зачем нужен видеоповтор если при чистой игре рукой в штрафной площади не назначают пенальти???? не наиграла Аргентина на 1/8 финала....
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Таганский
1530043106
Нигерия была хороша.. Жаль..
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Marley Bob
1530043152
С Победой тех,кто был за Аргентину!сложнейший матч..далеко не все вновь получилось..но победителей не судят.
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BRO_football
1530043379
Нигерия сама виновата в поражении. После забитого пенальти сели в оборону и лишь изредка пытались идти в атаку. Неужели установка тренера была такой? В то время как аргентинцы постоянно атаковали и в итоге дожали соперника.
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ЦСКА 3011
1530043712
Сраная Аргентинская сборная.....
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BAIv
1530044534
удачи Аргентине с фанцузами
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BuenosArgentina
1530052327
Вива Аргентина !!! Непомерно счастлив !!!! Лишь бы не было албанцев ( в любой форме ) .... И хорватов... И фрицев, а остальные пусть все играют на здоровье !!
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Krossmen73
1530064241
Нигерийцы однозначно не заслужили поражения.Судья подарил аргентинцам ещё один шанс на продолжение борьбы за кубок.Тут кстати есть и материальная сторона медали : если бы аргентинцы слились,то большинство их торсиды уехало бы домой.Количество их больше чем болельщиков той же Нигерии.И фин.отдача от них несомненно больше.А шоу ,пусть и хреновое,должно продолжаться.
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