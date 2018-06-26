ЧМ-2018. Аргентина вырвала победу у Нигерии и вышла в плей-офф

Сборная Нигерии проиграла Аргентине в матче 3-го тура группового этапа ЧМ со счетом 1:2.

Аргентинцы набрали четыре очка и заняли второе место в группе и вышли в 1/8 финала. Нигерийцы с тремя очками – третьи.

В составе аргентинцев голы забили нападающий Лионель Месси и защитник Маркос Рохо. У Нигерии пенальти реализовал форвард Виктор Мозес.

Чемпионат мира. Групповой этап. 3-й тур. Группа D

Нигерия – Аргентина – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Месси, 14; 1:1 – Мозес (с пенальти), 49; 1:2 – Рохо, 86.

Нигерия: Узохо, Идову, Эконг, Балогун, Ндиди, Этебо, Микел, Муса, Мозес, Ихеаначо (Игало, 46).

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико (Агуэро, 80), Маскерано, Рохо, Отаменди, Банега, Ди Мария (Меса, 72), Перес (Павон, 61), Игуаин, Месси.

Предупреждения: Балогун, 32 – Маскерано, 49; Банега, 65.

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