ЧМ-2018. Дания и Франция сыграли вничью и вышли в 1/8 финала

Сборные Дании и Франции сыграли вничью в поединке третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018. Матч завершился без забитых мячей.

Таким образом французы набрали семь очков и заняли первое место в группе. Датчане с пятью баллами финишировали вторыми.

ЧМ-2018. Групповой раунд. Группа С. 3-й тур

Дания – Франция – 0:0

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Стригер, Делэни (Лерагер, 90+2), Эриксен, Систо (Фишер, 60), Дальсгаард, Брайтвайт, Корнелиус (Дольберг, 75).

Франция: Манданда, Кимпембе, Варан, Сидибе, Эрнандес (Менди, 50), Канте, Н’Зонзи, Лемар, Дембеле (Мбаппе, 78), Жиру, Гризманн (Фекир, 68).

Предупреждение: Йоргенсен, 45+3 – нет.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Самый стыдный матч этого ЧМ. Просто позор