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ЧМ-2018. Дания и Франция сыграли вничью и вышли в 1/8 финала

26 июня 2018, 18:51
34

Сборные Дании и Франции сыграли вничью в поединке третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018. Матч завершился без забитых мячей.

Таким образом французы набрали семь очков и заняли первое место в группе. Датчане с пятью баллами финишировали вторыми.

ЧМ-2018. Групповой раунд. Группа С. 3-й тур

Дания – Франция – 0:0

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Стригер, Делэни (Лерагер, 90+2), Эриксен, Систо (Фишер, 60), Дальсгаард, Брайтвайт, Корнелиус (Дольберг, 75).

Франция: Манданда, Кимпембе, Варан, Сидибе, Эрнандес (Менди, 50), Канте, Н’Зонзи, Лемар, Дембеле (Мбаппе, 78), Жиру, Гризманн (Фекир, 68).

Предупреждение: Йоргенсен, 45+3 – нет.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Самый стыдный матч этого ЧМ. Просто позор

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Дания Франция
Комментарии (34)
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DeStar
1530028356
Вот я и нашел те команды против которых будут болеть. Желаю вылета вам с турнира в след стадии. ничего личного, в это я оцениваю 90 минут потерянного времени.
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portero
1530028376
договорняк первый раскатали
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Army_Fan
1530028403
Самая убогая игра
Ответить
Marley Bob
1530028449
нет ничего более предсказуемого и неспортивного,чем игра,в которой ничья устраивает обе команды.
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Старикан
1530028472
Интереснейший по накалу матч! Завидую зрителям, попавшим на матч!
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МВС
1530028613
Позорники.больше слов печатных про этих деятелей нет.
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insider_retro
1530028860
Это была не игра, а изжога беззрелищности, нацеленная на тупое перекатывание мяча к обоюдному удовольствию...
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Vladarg
1530029329
Знатный спектакль сыгран.как же Дания на Хорватию хотела попасть!что ж,будет им Хорватия.не ожидал такого никак от скандинавов.стремно.
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OfaZavr
1530029417
эх жаль вот и первые 0:0... не удалось весь турнир провести без нулевой для супер-пупер рекорда который ни один ЧМ в будущем не побил бы)
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GoldPlayFIFARus9
1530030734
Вот же с*ки,испортили такой турнир,а ведь могло быть так,что ни одной нулевой ничьи в кубке не будет(((
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