Бьелса: «Уверен в лидерских качествах Месси»

Известный аргентинский тренер Марсело Бьельса, который недавно возглавил «Лидс», не сомневается в успехе сборной Аргентины чемпионате мира-2018.

«Я уверен в качестве игроков, в лидерских качествах Месси, которые станут очевидными. Также в мудрости тренерского штаба.

Очень жду игры с Нигерией с участием лучших игроков Аргентины», – приводит слова Бьелсы lmneuquen.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 26 июня, в 21:00 по московскому времени.