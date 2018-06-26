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    Бьелса: «Уверен в лидерских качествах Месси»

    Известный аргентинский тренер Марсело Бьельса, который недавно возглавил «Лидс», не сомневается в успехе сборной Аргентины чемпионате мира-2018.

    «Я уверен в качестве игроков, в лидерских качествах Месси, которые станут очевидными. Также в мудрости тренерского штаба.

    Очень жду игры с Нигерией с участием лучших игроков Аргентины», – приводит слова Бьелсы lmneuquen.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Нигерия – Аргентина пройдет в Санкт-Петербурге во вторник, 26 июня, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2018 06:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 15:14

      Важнейший матч ,на кон поставлен выход в 18 финала.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2018, 11:44

      Ну ребята,не разочаруйте Бьелсу)))

      1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 26 июня 2018, 10:19

      Вопрос кто будет тащить ? )))

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 июня 2018, 08:50

      Бьелса, это целая мировая тренерская эпоха, это именно тот аргентинский специалист, которому можно доверять. Он знает, что говорит. А если вдруг Россия вылетит, то Аргентина будет та команда, которую россияне буду поддерживать.

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