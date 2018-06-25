Сборная России: «Мы готовы к битве»

Сегодня, 25 июня, в Самаре состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия.

Накануне поединка пресс-служба национальной сборной на своей странице в твиттере опубликовала фотографию футболистов команды, подписав ее: «Мы готовы к битве» и добавив хэштег #вместемыкоманда.

На снимке – защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Головин, Антон Миранчук и Александр Самедов и нападающий Артем Дзюба.

Матч начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.