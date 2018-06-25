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Сборная России: «Мы готовы к битве»

25 июня 2018, 16:22
22

Сегодня, 25 июня, в Самаре состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 УругвайРоссия.

Накануне поединка пресс-служба национальной сборной на своей странице в твиттере опубликовала фотографию футболистов команды, подписав ее: «Мы готовы к битве» и добавив хэштег #вместемыкоманда.

На снимке – защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Головин, Антон Миранчук и Александр Самедов и нападающий Артем Дзюба.

Матч начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Чемпионат мира Уругвай Россия
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zatonn
1529933220
Ну, за удачную битву!))))
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yarik1_78
1529934354
Давайте жопоноги,болею за вас сегодня!
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XaXatyn
1529937394
Все становится понятно после первых 20 минут , а после 37 совсем все понятно
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Razvedchik - sniper
1529938194
Готовы к порке)) судя по первому тайму))
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Fan Loko mik
1529938658
Да, вот теперь Мы наблюдаем настоящую сборную РОССИИ по футболу! Это к сожалению и есть наш уровень! Если конечно не произойдет ЧУДО и наши СУПЕРМЕНЫ не перевернут игру во втором тайме!!!
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Геннадий Бирюков
1529938721
на кой хер надо было состав менять...фланги защиты совсем беда...Миранчук мертвый...
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XaXatyn
1529939006
Готовы к избиению ! Самедов косяк ! Смольников это что то не вероятное , слов не могу подобрать адекватных ! Кудряшев такой же косяк как Самедов ! Миранчука очень плохо видно ! Пугает только то что закончит играть Игнашевич и такого уровня защитника у нас в сборной не найдешь !
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val-berezko
1529944932
Вратаря на х.... Смольникова на х.... Самедова на х... . А самое лучшее-тренера на х.. . А вот теперь вы готовы к битве.
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Аид666
1529948691
Смольников ваще герой))) 30 минут и привет)))
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zigbert
1529950727
Можно конечно винить судей ,но проиграли по делу. После удаления стало ясно что игру нам не вытащить.
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