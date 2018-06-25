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    Сборная России: «Мы готовы к битве»

    Сегодня, 25 июня, в Самаре состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 УругвайРоссия.

    Накануне поединка пресс-служба национальной сборной на своей странице в твиттере опубликовала фотографию футболистов команды, подписав ее: «Мы готовы к битве» и добавив хэштег #вместемыкоманда.

    На снимке – защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Головин, Антон Миранчук и Александр Самедов и нападающий Артем Дзюба.

    Матч начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: РФС

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    25.06.2018 16:22
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 21:18

      Можно конечно винить судей ,но проиграли по делу. После удаления стало ясно что игру нам не вытащить.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 июня 2018, 20:44

      Смольников ваще герой))) 30 минут и привет)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 25 июня 2018, 19:56

      К битве в Инстаграме???...

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 25 июня 2018, 19:42

      Вратаря на х.... Смольникова на х.... Самедова на х... . А самое лучшее-тренера на х.. . А вот теперь вы готовы к битве.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 июня 2018, 19:05

      Да, "заготовка" влетела по самое не балуй!
      Особенно отвратительно - безответственная игра, приводящая к штрафным возле ворот и удалениям.
      Понятно, что у такой команды мотивации нет и не было.
      Всё, пипец, пришли! Здравствуйте, девочки!

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 25 июня 2018, 19:04

      Спасибо, поболели.

      0
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      Рейтинг: +60

      Shaft 25 июня 2018, 18:57

      приняли за обе щеки

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      Рейтинг: +14

      llekk 25 июня 2018, 18:08

      ставка фонбета на победу Уругвая больше чем у вояк наших ,,ляпотааапа ,,,побольше таких заявлений чтобы букмекры поверили в вояк и поднчли ставку ещё выше 2.8

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 июня 2018, 18:03

      Готовы к избиению ! Самедов косяк ! Смольников это что то не вероятное , слов не могу подобрать адекватных ! Кудряшев такой же косяк как Самедов ! Миранчука очень плохо видно ! Пугает только то что закончит играть Игнашевич и такого уровня защитника у нас в сборной не найдешь !

      3
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      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 25 июня 2018, 17:58

      на кой хер надо было состав менять...фланги защиты совсем беда...Миранчук мертвый...

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